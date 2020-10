Mario Kart Tour, le dernier opus de la saga des courses mettant en vedette le plombier vedette et ses amis (et ennemis) et le premier à visiter le territoire mobile, continue d’élargir le contenu à travers des événements thématiques successifs. L’actuel qui se poursuit encore jusqu’à aujourd’hui est évidemment celui dédié à la fête anglo-saxonne d’Halloween, où nous avons eu l’occasion de voir des nouveautés comme la version dorée du roi Boo et de jolis costumes de sorcière et citrouille pour plusieurs des couloirs, mais le Grand N a déjà ses vues sur le prochain. Il s’agit de Tour au coucher du soleil, et bien qu’il n’ait pas encore détaillé de quoi il s’agira, à travers la vidéo de présentation correspondante à laquelle il nous a habitués, il nous a déjà laissé un indice avec une image partagée à travers le profil dédié au jeu sur le réseau social du petit oiseau bleu.

On y voit Toad et Toadette déguisés en aventuriers explorateurs, comme dans le jeu qu’ils co-vedette, Captain Toad, à bord de leur kart en forme de wagon respectif, et en arrière-plan la scène bien connue de Sunset Wilds, le circuit de Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance, et le seul dans lequel l’heure du jour change tout au long de la course, passant du crépuscule à la nuit dans les trois tours respectifs de la course. Le nouvel événement est programmé pour commencer à partir du suivant 3 novembre, jour où il sera sûrement fini de préciser quels circuits, karts et skins de personnages, voire de nouveaux personnages, vont arriver, il faudra donc attendre jusque-là pour voir.

La tournée Halloween se termine dans #MarioKartTour. À partir du 3 novembre à 22 h HP, alors que le soleil se couche à l’horizon, une nouvelle tournée commence… le Sunset Tour! pic.twitter.com/YmnVOTsNQ7 – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 30 octobre 2020

