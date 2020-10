Après avoir amélioré l’offre de contrat, avec ou sans fibre, SUOP continue d’ajuster vos tarifs avec un renouvellement complet de l’offre carte prépayée, qui positionne l’OMV avec certains des tarifs les moins chers du marché dans ce segment.

SUOP a simplifié son offre, qui passe de 13 à 8 tarifs au total, augmentation des concerts gratuits, baisse de certains prix, faisant disparaître les bonus de 500 Mo, 3 Go, 60 et 250 minutes, et créant de nouveaux bonus plus généreux de 5 Go, 20 Go et 500 minutes.

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, SUOP renforce notamment ses Combos avec la voix et les données de manière à augmenter les minutes incluses dans le 9,99 euros, maintenant avec 500 minutes et 5 Go; réduire le combo avec 10 Go de deux euros, et doubler les concerts dans le 14,99 euros, maintenant avec 500 minutes et 20 Go.

Les utilisateurs disposant de certains des bons abandonnés pourront continuer à en profiter tant qu’ils auront activé le renouvellement automatique des tarifs une fois les 30 jours de validité écoulés. Sinon, la prochaine fois qu’ils rechargeront leur solde, ils devront choisir l’un des nouveaux modes.

Par rapport aux tarifs des autres opérateurs de cartes prépayées, SUOP a égalé les 20 Go pour 15 euros que Digi avait récemment positionnés parmi les meilleures offres du marché.

