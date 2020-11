Le mobile Motorola le moins cher de cette année est ici: tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Moto E7.

Écrit par Christian Collado

Motorola a enfin présenté le nouveau Moto E7, un nouvel opus de sa populaire série de mobiles bas de gamme, qui atterrit quelques semaines seulement après l’arrivée du Moto E7 Plus, son frère aîné.

le Moto E7 arrive à être en bas du catalogue de la société appartenant à Lenovo, avec un prix proche de 120 euros et en retour offre un système de caméra amélioré, un écran plus grand et une batterie qui promet de durer beaucoup plus longtemps.

Moto E7, toutes les informations

Motorola Moto E7, fiche techniqueCaractéristiquesAffichage6,5 pouces IPS (1600 x 720) HD + 20: 9ProcesseurMediaTek Helio G25RAM2 GBSystème d’exploitationAndroid 10Storage32 Go extensible par microSDCamerasArrière Macro 48 MP + 2 MP

Frontale Batterie 5 MP 4000 mAh avec charge 10 W Autres, port casque 3,5 mm, radio FM, Dual SIM, lecteur d’empreintes digitales arrière, clé Google Assistant, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5 , GPS + GLONASS, USB Type-C Prix de départ 119,99 €

Avec une Écran de 6,5 pouces de diagonale, le Moto E7 est l’un des plus gros que l’on ait vu jusqu’à présent dans un terminal de la firme. Il a également un Résolution HD + et est dirigé par un petit encoche en forme de goutte.

Son arrière, en plastique, abrite à la fois le lecteur d’empreintes digitales comme le système photographique dirigé par un Caméra de résolution 48 mégapixels, qui est accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels.

Sous le capot du Moto E7 se trouve le Processeur MediaTek Helio G25 2 GHz 8 cœurs, équipé de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, et soutenu par un Batterie de 4000 capacités. Bien qu’il n’atteigne pas les 5000 mAh du Moto E7 Plus, il devrait offrir un très bon résultat compte tenu de la résolution réduite de son écran.

D’autres caractéristiques intéressantes de ce modèle sont l’inclusion d’un touche dédiée pour appeler l’Assistant Google, ou l’inclusion de Android 10 Pas d’ajouts inutiles – juste quelques outils utiles et coups de pinceau pour offrir une expérience propre.

Prix ​​Motorola Moto E7 et quand pouvez-vous l’acheter

Motorola lui-même a confirmé que son nouveau terminal cela coûtera 119,99 euros, et il peut être acheté à la fois en Europe, ainsi que dans les régions d’Asie et d’Amérique latine.