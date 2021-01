Super Mario 3D World + Bowser’s Fury arrive en février

A l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario, le grand N annoncé pour l’année 2021 Super Mario 3D World + Bowser Fury pour Nintendo Switch, étant une version améliorée du jeu Wii U original qui ajoutera même ce qui vise à être un nouveau mode de jeu avec des niveaux inédits. Cependant, depuis son annonce en septembre dernier, il n’y a pas eu de nouvelles du titre, bien que maintenant son site Web ait été ouvert pour anticiper les actualités à venir, quelque chose de logique étant donné que le lancement du jeu aura lieu le 12 février.

Super Mario 3D World présentera non seulement Bowser’s Fury comme nouveauté sur Nintendo Switch, mais offrira également des ajouts tels que la possibilité pour les personnages de courir plus vite et de grimper plus haut lorsqu’ils utilisent le super capot. De même, le titre sera compatible avec les commandes de mouvement et, comme surprise majeure, le titre figurera multijoueur en ligne.

Savoir plus: Nintendo Switch vise à surpasser la PS5 et la Xbox Series X | S en 2021

Les informations sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury arriveront-elles dans un Nintendo Direct ou soudainement?