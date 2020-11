Nous avons récemment fait écho à un article qui, à l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario Bros.et de la première de 3D All-Stars, recueillait les impressions de plusieurs créatifs chevronnés de Nintendo tels que Yoshiaki Koizumi et Takashi Tezuka, qui a parlé de la place de l’histoire dans les jeux Mario, ou Kenta Motokura, ce qu’il a fait à propos du processus de création de personnage, mais ses réflexions sur la philosophie nintendera à l’approche du développement d’un nouveau Mario ne se limitaient pas à ces domaines. Il y avait aussi du temps pour parler mouvement, un aspect crucial des jeux de plateforme.

Lorsque le travail a commencé sur Super Mario 64, l’équipe n’avait aucun modèle à suivre. Il n’y avait aucun précédent. Cela leur a permis de travailler sans barrières, rendant leur concept de transfert de la mécanique du bac à sable dans un environnement 3D similaire aux mondes ouverts actuels, où le joueur est libre de parcourir les scénarios dans l’ordre qu’il souhaite, à travers différents chemins, et à travers différentes missions. Dans ce contexte, très peu de mouvements avaient des références solides sur lequel bâtir. Le saut qui caractérisait les livraisons 2D a dû être adapté de zéro à une nouvelle dimension et, avec Miyamoto, l’équipe a essayé différentes solutions jusqu’à ce qu’elle trouve le design qui est déjà un icône: poing levé, une jambe droite, l’autre légèrement pliée, et un grand sourire de satisfaction.

Cependant, le design n’était pas tout. Le simple saut non plus. Le saut est le mécanisme de base de tous les Marios, mais ce n’est pas le seul. Comment ça se passe? Comment ça marche? Comme rien? Chaque mouvement devait passer par le même processus d’essai et d’erreur.

Il est à noter que le saut dans Super Mario pas physiquement réaliste. Il y a un certain degré de contrôle une fois que Mario a quitté le sol qui vous permet de corriger la direction du saut, et à l’époque c’était une utilisation étonnante du physique du jeu qui, au fil des générations, a dû s’adapter à la fois aux nouvelles capacités de traitement des plateformes et aux nouveaux contrôles. Jouer sur la NES n’est pas la même chose que jouer sur la Wii. Ainsi, par exemple, Mario a pu sauter de bord exact d’une falaise sans tomber (amélioration introduite dans Galaxy) ou permettant une maniabilité plus précise dans les airs (à partir de 3D Land). Et ce n’est pas tout, car tout comme Mario saute, ils ont dû réguler la façon dont les ennemis réagissent à leurs sauts (et le mouvement des ennemis eux-mêmes).

Tous les changements n’ont pas non plus duré tout au long des titres. le triple saut du célèbre Super Mario 64 a disparu dans 3D Land et 3D World, qui parient sur des level designs plus étroit se souvenir des aventures en deux dimensions. Odyssey est revenu au concept de monde ouvert, mais il n’a pas permis le libre choix des niveaux comme le jeu Nintendo 64 le faisait en sautant dans les boîtes, mais a plutôt transporté le joueur à travers les niveaux avec un certain sens de la progression selon l’idée derrière le jeu. développement: que l’aventure elle-même, le voyage que le jeu vous a fait, était amusant en soi.

Voir également

Pour ses créateurs, l’essentiel est de subordonner le mouvement au concept qu’ils veulent véhiculer. Le Mario de Super Mario Sunshine est probablement le plus agile de toute la série grâce à l’introduction d’un nouveau mécanicien avec ACUAC, qui permettait au plombier de flotter et de presque voler entre l’eau et l’air au prix de limiter le niveau de difficulté, car avec lui, vous pouvez non seulement sauter et bouger, mais aussi vaincre les ennemis.

«Tezuka: L’ACUAC dans Sunshine est venu de la difficulté de gérer un environnement tridimensionnel lors du développement de Super Mario 64. Pour faciliter l’accès à une plateforme, nous avons créé l’effet flottant afin que les personnages tombent lentement, comme s’il y avait peu de gravité. Comme il était également difficile de tomber sur les ennemis dans ce jeu, nous avons imaginé des moyens de les vaincre avec de l’eau. “

Mario est passé du tir des boules de feu à la possession d’animaux avec une casquette. Leurs jeux sont conçus pour s’adapter aux idées et aux mouvements du joueur, et c’est pourquoi chaque nouveau titre incorporera de nouvelles compétences, ou en supprimera certains que nous avons déjà vus. Selon Motokura, Nintendo travaille toujours à créer des expériences qui ressemblent à une extension des joueurs, qui sont naturelles et qui sont compatible avec la façon dont Mario interagirait avec son monde, et c’est précisément pourquoi nous pouvons voir comment la saga continue d’explorer de nouveaux mouvements dans le futur.

en relation