La collaboration entre Nintendo et LEGO se développe, avec le Creation Set comme attraction principale.

Cette année, l’un des personnages les plus importants du monde des jeux vidéo a fêté ses 35 ans. Mario, notre plombier préféré, nous a donné de nombreuses joies aux commandes des différentes consoles par lesquelles il est passé. En outre, Nintendo Il a toujours utilisé sa force pour créer des marchandises et des jouets. L’une des collaborations les plus marquantes est également l’une des plus récentes: la ligne de jouets avec LEGO.

Si le premier ensemble de figurines Super Mario de ces classiques et bien-aimés nous a déjà laissé émerveillés blocs de construction, maintenant nous vous apportons nouvelles images de la nouvelle extension que Nintendo a confirmé arriverait en janvier 2021, bien que la réalité soit sont déjà disponibles pour votre achat. Vous pouvez consulter tous les produits sur le site officiel de LEGO, mais nous souhaitons souligner en particulier le nouvel ensemble de création.

Ce pack spécial a 366 pièces pour que vous laissiez voler votre imagination et faire des créations totalement nouveau et original, comme si Super Mario Maker revivre. La réalité est que l’idée est fantastique Et comme vous pouvez le voir dans la galerie de photos, vous voulez profiter de LEGO et Mario. Bien que, oui, il y ait plus de nouveaux produits en plus de cet ensemble.

Il y a trois packs d’extension avec Floruga, Chomp Cadenas et Piranha Plants. Il existe également différents packs avec nouveaux personnages. Si vous n’en avez pas assez, rappelez-vous que récemment, Shigeru Miyamoto nous a donné une visite spéciale de Monde Super Nintendo, Le nouveau parc d’attractions japonais basé sur Mario.

