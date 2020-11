Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Super Mario Maker était l’un des titres les plus importants de Nintendo sur Wii U. Malgré le mauvais accueil de la console, le jeu a réussi à conquérir une large communauté de joueurs et son succès a rendu possible le développement d’une suite pour Nintendo. Commutateur.

Si vous appréciez toujours le Super Mario Maker original, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Nintendo a confirmé aujourd’hui que le titre a ses jours comptés, car il cessera de le soutenir au début de l’année prochaine.

Il ne vous reste donc plus que quelques mois pour profiter de certaines de ses fonctions ou pour l’acheter. Ceci étant donné que Nintendo retirera également le jeu de l’eShop Wii U, il ne sera donc plus disponible au format numérique.

La fin de Super Mario Maker pour Wii U est proche

Par le biais d’une déclaration, Nintendo a signalé que Super Mario Maker ne peut plus être acheté dans le Wii U eShop à partir du 12 janvier 2021, le jour où il sera retiré du magasin. En revanche, ce sera jusqu’au 31 mars que le jeu perdra certaines de ses fonctions les plus importantes.

À partir de ce jour, les joueurs ne pourront plus télécharger de nouveaux niveaux ni consulter le site du classement, car Nintendo le fermera. En raison de ce qui précède, les classements ne seront plus mis à jour et il ne sera plus possible de rechercher des niveaux favoris.

Les joueurs verront un message d’erreur lorsqu’ils essaieront d’utiliser certaines des fonctionnalités qui ne seront plus prises en charge. Nintendo a averti que les dates indiquées peuvent être modifiées et que les services peuvent être interrompus plus tôt.

D’autre part, la société a précisé que tous les niveaux chargés avant les dates mentionnées peuvent continuer à être appréciés sans problème. Les propriétaires du jeu au format numérique pourront le télécharger quand ils le souhaitent malgré sa suppression de l’eShop.

Un détail très important est que tout ce qui précède n’affectera en aucun cas Super Mario Maker 2 ou ses serveurs. Nintendo a remercié les joueurs pour tout le soutien qu’ils ont apporté au premier versement au cours des 5 dernières années.

Il n’y aura aucun impact sur # SuperMarioMaker2 pour le système #NintendoSwitch. – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 25 novembre 2020

Super Mario Maker est disponible sur Wii U et Nintendo 3DS. Super Mario Maker 2 est exclusif à Nintendo Switch.