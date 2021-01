Quelque chose lié au Big N dont on a beaucoup parlé depuis un certain temps est Monde Super Nintendo, la zone thématique qui sera située à Universal Studios Japan, qui sera la première incursion de la société basée à Kyoto dans le monde des parcs d’attractions. Cependant, comme le suggère la situation actuelle causée par le COVID-19 au Japon (mais aussi dans le reste du monde), ceux qui voudraient visiter cette région inspirée par le royaume des champions devront attendre quelque chose de plus, car finalement il a été décidé de reporter la date d’ouverture.

Super Nintendo World n’ouvrira plus ses portes le 4 février 2021

COVID-19, ce «bug» (comme on l’appelle populairement), a modifié de nombreux plans des entreprises, mais aussi la vie quotidienne des habitants de notre monde. Ainsi, tout comme on craignait que cela n’arrive en raison de l’avancée de la pandémie ces derniers jours dans le monde, il a finalement été annoncé que Super Nintendo World n’ouvrirait pas ses portes le 4 février 2021 à Universal Studios Japan, à Osaka. De plus, dans la déclaration partagée par le journaliste Takashi Mochizuki, du média Bloomberg, aucune autre date d’ouverture n’est indiquée, ce qui est la chose la plus sensible, car on ne sait pas comment la situation va évoluer, donc la seule chose qui reste à ceux qui souhaitent visiter l’espace thématique, il faut attendre qu’un nouveau meilleur moment soit annoncé pour son ouverture.

Par conséquent, ce retard dans l’ouverture de Super Nintendo World est un autre qui s’ajoute à la liste déjà longue que nous avons vue s’allonger au cours de la dernière année. Et vous, êtes-vous de ceux qui envisagent de faire un voyage au Japon dans le futur, quand tout s’améliorera, pour voir à quoi ressemble cette région?

