Super Smash Bros.Ultimate est le plus grand jeu de combat crossover de toute l’histoire des jeux vidéo, mettant en vedette un grand nombre de personnages de partout, que ce soit en tant que combattants, en tant que personnages de soutien ou en tant qu’esprit stimulant. Et en parlant de esprits, périodiquement des événements ont lieu dans lesquels des esprits présentant des caractéristiques similaires ou d’un jeu spécifique sont les protagonistes, et à cette occasion ceux de Hyrule Warriors: Age of Cataclysmalors qu’ils rejoignent ces combats. Nous vous disons chacun des détails dans les lignes suivantes!

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm sera également présent dans Super Smash Bros.Ultimate

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】

1/8 (金) か ら 5 日間 、 『100 年前 の 戦 場 へ ゼ ル ダ 無双 厄 災 の 黙 示 録』 を 開 催! 期間 中 、 『ゼ ル ダ 無双 厄 災 の 黙』 の 新 の 黙 の 新 新 の のし て み て く だ さ い! # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/xLNfy7UhFv – 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 6 janvier 2021

Comme à son habitude, le réseau social Twitter a été le média choisi pour révéler le thème du prochain événement du Spirit Board de Super Smash Bros.Ultimate. De cette manière, le compte officiel japonais dédié à ce titre a révélé que l’objectif du prochain événement sera d’ajouter de nouveaux esprits d’Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm et qu’il se déroulera à partir de 8 janvier 2021. De plus, contrairement au précédent, ce sera disponible pendant 5 jours. Ainsi, il convient de rappeler que, si nous vainquons ces êtres, nous pouvons les ajouter à notre collection et ainsi la compléter.

Comme on peut le voir, les créateurs de Super Smash Bros.Ultimate ont décidé de créer un événement très spécial pour célébrer ces deux années d’un jeu qui ne cesse de grandir de jour en jour. Et vous, avez-vous eu beaucoup de gâteaux avec vos amis pendant tout ce temps?

