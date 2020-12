Sakurai sera en charge de présenter en détail la jouabilité du personnage de Final Fantasy VII.

Certes, le gala de Les Game Awards nous a laissé des annonces très intéressantes et surprenantes. Dans le cas de Nintendo et le grand jeu de combat Super Smash Bros Ultimate, nous étions au courant, car le Big N nous attendait déjà quelques heures avant d’annoncer le prochain combattant qui arriverait dans le jeu. Sefirot, de Final Fantasy VII, a été présenté avec une bande-annonce spectaculaire, mais sans date d’arrivée.

Maintenant, grâce à un Sortie de Nintendo posté via Twitter, nous savons que nous aurons plus d’informations sur ce nouveau personnage le lendemain 17 décembre, à 23h00 (heure espagnole, 16h00 au CDMX, Mexique). À ce moment-là, nous aurons un streaming spécial présenté par Masahiro Sakurai, dans lequel il parlera du développement de Sefirot et comment jouer avec ce nouveau combattant.

Comme vous le savez déjà, il est courant que Sakurai présente dans une vidéo pour nouveaux personnages. Il s’agit généralement de longs événements, dans lesquels les Japonais détaillent les caractéristiques du combattant et le testent en direct. En plus des nouvelles informations que nous pouvons obtenir de Sefirot, nous aurons également le date de sortie du nouveau personnage, quelque chose également très intéressant pour les fans du jeu.

Super Smash Bros Ultimate est le troisième jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo Switch, avec 21,10 millions d’exemplaires distribués, et est devenu l’un des grands succès d’une console qui s’est déjà vendue à plus de 68 millions d’unités. Dans le cas, comme nous l’avons mentionné, nous aurons le sakurai charismatique, qui s’est plaint il y a quelques mois de l’agressivité des utilisateurs du réseau.

