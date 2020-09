L’un des héros les plus intelligents et les plus puissants de DC, Super Girl est peut-être mieux connue pour son interprétation de Melissa Benoist dans la série télévisée Supergirl. Malgré cela, le héros kryptonien est présent dans les bandes dessinées de DC depuis plus de 60 ans, sauvant la Terre à d’innombrables occasions dans le cadre de son héritage en tant que membre de la Maison d’El. Malheureusement, un héros ne peut pas sauver un monde de lui-même, et il est arrivé un moment où Supergirl a dû recréer ses propres origines pour donner à sa fille une chance de se battre.

Créée en 1959 dans Action Comics # 252, Supergirl est un personnage bien plus étrange qu’il n’y paraît. Adolescente réfugiée de la planète Krypton, Kara Zor-El a été lancée sur la même trajectoire que son jeune cousin mais a été égarée pendant plusieurs années. Grâce à son maintien en stase par sa fusée d’évasion, Supergirl arrive finalement sur Terre pour trouver son petit cousin débarqué il y a longtemps, maintenant plus âgé qu’elle et jouissant d’une réputation de Superman, le plus grand héros de la Terre. L’arrivée de Supergirl la met dans une position étrange. Adolescente élevée dans une culture extraterrestre, elle s’éveille néanmoins aux attentes les plus élevées. Tragiquement, c’est une expérience qu’elle devrait recréer pour sa fille.

En relation: Tout ce que Supergirl peut faire que Superman ne peut pas

Le Nuclear Winter Special de DC contient « 10 chants cataclysmiques » sur une Terre dévastée par les retombées nucléaires. Racontées par le voyageur temporel Rip Hunter, les histoires se déroulent dans un monde d’animaux mutés, de déchets irradiés et de villes en ruines – un monde au-delà de vraiment sauver, mais qui pourrait encore échapper. L’histoire de Hunter trouve une Supergirl plus âgée en Alaska avec sa fille adoptive, Lucy. Ses parents assassinés par des maraudeurs et sa santé de plus en plus dégradée par une Terre empoisonnée, Lucy est avec Kara depuis deux ans, les deux adoptant une relation parent-enfant étroite. Coupée du soleil de la Terre, Supergirl est gravement dépourvue de puissance, incapable de voler et beaucoup plus vulnérable aux blessures. C’est pourquoi les deux sont venus à Denali, la plus haute montagne d’Amérique du Nord, où – selon les mots mourants d’un homme masqué – le sommet se brise au-dessus du nuage radioactif, offrant à Supergirl une chance de récupérer ses pouvoirs.

La montée est dure et Kara s’effondre avant le sommet, ne pouvant s’élever que lorsque son premier aperçu de la lumière du soleil depuis des années la revigore d’espoir. De plus en plus puissante, Supergirl prend enfin son envol, emmenant Lucy dans la forteresse de Solitude abandonnée depuis longtemps de Superman, où elle a enfin la force d’entrer. Sachant que la capsule d’évasion de Superman est toujours à l’intérieur, Kara trace un cap et se prépare à envoyer Lucy hors du monde pour un nouveau départ. En réfléchissant à ses propres origines, Supergirl a changé d’avis, résolvant que Lucy ne devrait pas avoir à souffrir seule de l’expérience.

Je sais que c’est risqué. Mais je ne t’abandonnerai pas à incertitude. Je ne ferai pas confiance étrangers avec votre avenir. Vous faites face au inconnun, mais je serai à côté de tu. Tu es à moi. Ma responsabilité. Mon enfant.

C’est une fin réconfortante à une histoire potentiellement pessimiste. En rejetant les erreurs du passé, Supergirl permet de croire que si la destruction de Krypton fait écho à la chute de la Terre, ce n’est pas un schéma qui doit se jouer à l’infini. Des leçons peuvent être apprises, différents choix peuvent être faits et la génération suivante peut écrire sa propre histoire. Bien que se déroulant dans un monde où le pire est déjà arrivé, Super Girl parvient à rester un bastion d’espoir pour un avenir meilleur.

Suivant: Supergirl est plus fort que Superman pour une raison