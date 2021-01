Le marché des écouteurs sans fil compacts, qui sont déjà connus de manière très généralisée sous le nom de TWS ou «True Wireless», continue de croître et peu à peu les caractéristiques les plus puissantes sont homogénéisées. Comme par exemple, l’annulation active du bruit que l’on retrouve dans de plus en plus de modèles avec un profil moins cher, sans nécessiter de grosses dépenses.

Meizu est la dernière à monter dans ce train avec son dernier Meizu Pop Pro TWS, un lancement de casque avec un design très reconnaissable, et encore une fois inspiré par les originaux Apple, qui adoptent le nom de famille Pro pour introduire des fonctionnalités plus qu’intéressantes. D’autant qu’ils sont liés à un prix qui, au changement, se traduit par un peu plus de 60 euros.

Annulation du bruit et 30 heures d’autonomie pour 60 euros

Le nouveau Meizu Pop Pro TWS a, comme nous l’avons déjà commenté, un design très reconnaissable qui rappelle, bien sûr, celui des AirPods Pro d’Apple. Y compris le coussinet qui est inséré dans le conduit auditif, indispensable pour pratiquement tous les écouteurs qui veulent offrir une suppression active du bruit, et c’est le cas à portée de main. Annulation du bruit pour la musique mais aussi pour les appels, Bien sûr, cela.

Meizu affirme que son nouveau Pop Pro TWS est capable d’annuler jusqu’à 35 décibels de son externe avec un système à trois microns et différents algorithmes logiciels, ce qui offrirait une isolation de qualité. Le Pop Pro TWS arrive avec Pilotes 10 mm pour la reproduction sonore et assurer la qualité des aigus et des graves, même s’ils devront être mis à l’épreuve lorsque l’occasion se présentera.

20 heures d’autonomie avec suppression du bruit, 32,5 heures sans elle

En termes d’autonomie, le Meizu Pop Pro TWS offre jusqu’à 4 heures de lecture continue avec annulation de bruit connectée, et peut atteindre 6,5 heures de lecture si on le désactive. Considérant que votre mallette de transport comporte quatre charges supplémentaires complètes, l’autonomie totale loin de la prise oscillerait entre 20 et 32,5 heures, des chiffres tout à fait respectables.

Le nouveau Meizu Pop Pro TWS dispose de commandes tactiles pour la reproduction sonore et l’interaction avec les appels et avec un système de connexion en un clic, similaire à d’autres modèles sur le marché. De plus, ils détectent quand on les porte et quand ne pas arrêter la reproduction en cas de chute ou de retrait volontaire. Le prix du nouveau Meizu Pop Pro TWS en Chine est 499 yuans, soit environ 63 euros au changement actuel.

