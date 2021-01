C’est toujours une bonne nouvelle lorsqu’un jeu PC fait enfin le saut vers les consoles, et il en a été ainsi avec Supraland, un titre qui, après avoir été très attendu, a atteint le différentes plateformes le 22 octobre 2020. Cependant, et contrairement à ce que ses joueurs attendaient, maintenant les responsables du titre ont fondamentalement confirmé que, si nous avons l’une de ces versions et que nous voulons jouer le DLC, on peut attendre assis, car ils n’ont pas l’intention de les lancer, car les versions PC et console du jeu sont différentes et donc ce contenu est incompatible.

Le DLC Supraland ne verra pas la lumière du soleil sur les consoles

Pour répondre à la question fréquente: le premier DLC n’atteindra probablement pas les consoles. L’effort serait ridicule, car les versions PC et console sont complètement différentes. Le DLC n’est tout simplement pas pris en charge. Les versions console sont basées sur une version de Supraland de fin 2019, tandis que la version Steam a reçu de nombreuses améliorations et un peu plus de contenu depuis. Mais le plus gros problème est que le DLC est un modèle commercial terrible si vous consacrez vraiment beaucoup d’efforts au contenu, comme nous le faisons. Presque seulement 10% des joueurs (parmi ceux qui ont acheté le jeu principal) achètent des DLC, ils ne valent donc la peine que s’ils en ont fait la moitié. Je pense que cela explique à combien d’AAA vous pensez en ce moment. dans notre cas, seuls 7,5% des joueurs de Supraland ont acheté le premier DLC. Oui, ce n’est pas un bon nombre.

Par conséquent, en voyant cette sortie de Supra Games, si vous avez la version console de ce titre, alors vous feriez mieux de ne pas attendre le DLC (si vous faites partie de ces 10% qui envisageaient de l’acheter).

