La tempête Filomena Il a provoqué une tempête de froid et de neige record dans la péninsule ibérique, ce qui a inévitablement provoqué le blocage de nombreuses routes et l’arrêt temporaire de divers moyens de transport en commun.

À Madrid, les services de nettoyage de la neige et 135 chasse-neige travaillent au coup par coup pour déneiger les rues et les quartiers, et un moyen facile de suivre quelles rues sont déjà sans neige, selon la mairie de Madrid elle-même, est à travers une carte de l’état du déneigement créé avec l’aide de Google My Maps.

Les rues sans neige, sur Google Maps

Alors que le dispositif de 6220 personnes et 135 chasse-neige fonctionne pour débloquer les rues de Madrid de la neige, il est difficile de suivre l’évolution, étant donné qu’il y a plus d’une centaine de rues réparties sur les 21 quartiers de la capitale. Heureusement il y a un moyen visuel et plus rapide de suivre l’avancement du nettoyage: sur Google Maps.

Cette fois, il ne s’agit pas d’une nouvelle couche, comme COVID-19, coordonnée par Google et intégrée directement dans Google Maps, mais de un plan personnalisé créé par la mairie de Madrid

La carte, créée hier, est décrite comme “Contrôle des routes. Utilisation exclusive des services municipaux de la mairie de Madrid”, bien que plus de 2 millions de vues et c’est public. Autrement dit, n’importe qui peut le consulter depuis le PC ou le mobile, à partir de ce lien.

Inclus dans la carte sont lignes bleues dans les rues où la neige s’est dégagée et, bien que nous ne sachions pas combien de fois il a été mis à jour ou à quelle fréquence, il a été achevé au cours des dernières heures, couvrant une grande partie de la capitale en bleu.

