Ce que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, c’est que l’une des choses les plus importantes dans la vie est l’expression. Pas seulement dans notre vie quotidienne, mais quand nous parlons d’essayer de vendre quelque chose. Aujourd’hui nous parlerons équitablement sur le capital expressif et pourquoi il est si important.

Il représente essentiellement un attribut que de nombreuses entreprises utilisent dans leurs produits. L’idée est qu’ils ont de la personnalité et sont expressifs. Plus vous possédez le produit, plus vous vous sentez identifié à la consommation et plus il est précieux pour vous. De cette manière, le capital expressif devient une métrique importante à prendre en compte.

Types de capital

Cependant, ce n’est pas le seul capital qui existe aujourd’hui. Nous pouvons voir qu’il existe des types de capital dont nous devons tenir compte pour de nombreux facteurs. Nous entrerons dans les détails ci-dessous.

Capital humain: est un terme qui est utilisé dans certaines théories économiques de la croissance pour arriver à un facteur de production. Cela ne dépend pas uniquement de la quantité mais aussi de la qualité et de la formation, ce qui nous laisse avec des personnes productives ou non.Capital physique: ce sont des biens déjà produits et utilisés pour la production. Cela peut être tout type d’infrastructure, divers équipements, inventaires, machines, etc. Cela peut également être appelé capital réel.Capital financier: dans ce cas, nous pensons qu’une explication trop élaborée n’est pas nécessaire. C’est le capital économique avec lequel investir Le capital intellectuel: il s’agit d’idées, de propriété intellectuelle et c’est l’un des plus importants qu’une entreprise doit maintenir à flot à tout moment.Capital émotionnel: Il est normal que les gens s’en tiennent à une marque, un produit ou un logo. Quoi qu’il en soit, de cette manière, lorsqu’une personne se sent si attachée audit produit, il est prévisible qu’elle le soutiendra quoi qu’il arrive. Quelque chose de normal que nous voyons sur les marchés tels que les consoles, les super-héros, les séries, etc.

Cette classe de capitaux s’est développée au fil du temps, à mesure que l’humanité progressait et devenait peu à peu plus complexe. Lorsque les marchés se sont développés et se sont développés, il fallait trouver de meilleures façons d’améliorer le marketing.

De cette manière, le consommateur peut être compris et même manipulé pour essayer de vendre de manière optimale un produit spécifique. Ce qui devient beaucoup plus rentable pour l’entreprise en question.

Fondamentalement, l’idée est de créer un attachement émotionnel grâce aux idées, de générer des revenus avec des objets physiques et de laisser les clients heureux et satisfaits.

Qu’est-ce que le capital expressif?

Maintenant plus que jamais et en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Nous pouvons apprécier de nombreuses personnes qui défendent différentes causes. Même de nombreuses personnes s’affrontent pour défendre différentes causes qu’elles jugent importantes.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus simplement de qui agit? Maintenant il s’agit de qui prend les mesures et parvient à mieux me représenter. De cette façon et grâce au capital expressif, vous pouvez déplacer des masses.

L’important est donc de comprendre quel pourcentage de personnes pourra suivre mon idée et la soutenir. Le prix et la valeur du produit sont dans une certaine mesure à la traîne précisément à cause de cela, à cause du capital expressif.

Il y a beaucoup de gens qui, grâce à cela, peuvent gagner beaucoup de temps pour continuer à acquérir certains produits ou soutenir certaines idées. Il y a longtemps, la seule façon de se démarquer et de réussir était de créer un produit innovant et abordable.

À l’heure actuelle, cela est quelque peu compliqué, en particulier sur le plan économique. Alors, que reste-t-il à faire? Donnez simplement de nouvelles idées, donnez-lui une touche et réussissez à représenter un grand groupe de personnes d’une manière ou d’une autre.

