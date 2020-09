Il semble incroyable que seulement 18 mois se sont écoulés entre la «renaissance» de Nokia et l’arrivée du Nokia 8.3 5G. Et est-ce que depuis que HMD Global a acheté à Microsoft ce qui restait de ce qui, à son tour, le Redmond avait acquis il y a quelques années de la société finlandaise, l’un des moments les plus attendus a probablement été l’arrivée du premier smartphone de la société. Marque compatible 5G, en ce sens qu’elle serait un regard vers l’avenir.

Ce n’est bien sûr pas la première nouvelle que nous avons du premier Nokia compatible avec la 5GEn fait, on vous parlait déjà du Nokia 8.3 5G en mars, lorsque l’appareil a été présenté par son fabricant. Ce qui est un peu frappant, c’est que, s’il est vrai que techniquement, nous sommes encore en été (aujourd’hui c’est officiellement son dernier jour, saluons formellement l’automne), la sortie du Nokia 8.3 5G a été un peu retardée en ce qui concerne le calendrier, c’est tout au long de la saison qui se termine aujourd’hui.

Cela peut cependant trouver une justification dans l’anomalie des derniers mois. Rappelons que le Nokia 8.3 5G a été présenté début mars, déjà avec le runrún du coronavirus, mais avant que ses effets dévastateurs ne changent complètement nos vies. Donc, et bien qu’avec un peu de retard que prévu, HDM Global est arrivé assez bien à temps pour lancer son premier téléphone 5G.

À l’intérieur, nous trouvons un SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620 accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM selon la variante de l’appareil. Et la même chose avec sa capacité de stockage, qui peut être de 64 ou 128 Go. En termes de connectivité, et au-delà de cela évident avec les réseaux 5G, le Nokia 8.3 5G dispose également d’une connectivité NFC, Wi-Fi 5 et Bluetooth, et dispose de connecteurs USB-C et d’une mini-prise pour casque.

En tant que système d’exploitation, le Nokia 8.3 5G a Android 10, et la bonne nouvelle est que le fabricant s’est inscrit au programme Android One, de sorte que ses utilisateurs ont la garantie que le terminal disposera de trois ans de mises à jour.

En ce qui concerne sa conception, on parle d’un appareil moyen-haut de gamme, avec un Écran de 6,8 pouces qui occupe tout le devant de celui-ci et construit en métal et en verre. Ses bords sont minimes et le la couverture arrière montre un modèle de réfraction assez particulier qui, comme vous pouvez le voir sur les images et selon ses concepteurs, s’inspire des aurores boréales, typiques des latitudes les plus septentrionales de l’Europe. Le téléphone sera livré avec une seule tonalité, appelée Polar Night. Sans aucun doute, le design du Nokia 8.3 5G est un regard vers le nord du vieux continent.

À l’arrière, nous avons un espace circulaire où se trouve une configuration à quatre caméras avec Optique Carl Zeiss, un 64 mégapixels (principal), un grand angle 12 MP, une macro 2 MP et un capteur de profondeur 2 mégapixels. La fonction de capture d’image du Nokia 8.3 5G est complétée par une caméra frontale de 24 MP.

Son point faible? Nous l’avons déjà soulevé en mars et nous le ratifions maintenant, son prix: à partir de 599 euros dans la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage, tandis que la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage coûtera 649 euros. Non pas que le Nokia 8.3 5G soit particulièrement cher, mais il est au-dessus des autres terminaux similaires, il est donc fort probable que HMD Global soit obligé de baisser le prix à court ou moyen terme. Sinon, les ventes pourraient ne pas être ce que la société finlandaise attend.

Plus d’informations: Nokia