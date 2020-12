Après une année 2020 un peu compliquée pour le géant de la technologie, commencez 2021 avec Intel Rocket Lake peut être un bon moyen de nettoyer l’ardoise. Ou du moins c’est ainsi qu’ils devraient le voir, puisqu’avec la feuille de route d’Intel pour cette nouvelle génération de processeurs, cela donne l’impression que quelqu’un a appuyé sur l’accélérateur, pour arriver au plus vite. Et il n’est pas étonnant que leur arrivée ait été prévue pour le premier trimestre 2021, nous vous l’avions déjà dit il y a quelques mois, mais il semble qu’ils n’envisagent pas du tout de précipiter l’échéance.

C’est ce qui est déduit d’un tweet auquel des médias comme Videocardz donnent de la crédibilité, et qui montre la planification d’Intel Rocket Lake. Dans ce document prétendument divulgué, nous voyons que la production de masse commencerait entre la quatrième et la septième semaine de 2021, avec certains signes indiquant que les lignes de production sont plus susceptibles d’être mises en service en janvier qu’en février.

Ceci, bien que la planification initiale de l’itinéraire indique la douzième semaine (mars) en tant que RTS (Ready To Send) nous donne à réfléchir, car en réalité la distribution des premières unités du nouvel Intel Rocket Lake pourrait effectivement commencer en février, dès que le volume de copeaux produits lors d’une première vague permet déjà d’effectuer une première expédition. La flèche rouge pointant vers la gauche se réfère uniquement au RTS, pas à la production, c’est donc l’option la plus probable.

Bien que nous ne connaissions pas la planification du processus de production d’Intel Rocket Lake, il est entendu que Intel ne sera pas à court de lignes de production dédié aux processeurs plus récents, il est donc parfaitement logique dans le monde de penser qu’ils essaieront d’avancer autant que possible leur arrivée sur le marché. Et il n’aurait pas beaucoup de sens d’avoir des unités prêtes à partir de la fin janvier, mais laissez tout de même passer février et attendez jusqu’à la mi-mars pour démarrer les ventes.

À quoi s’attendre d’Intel Rocket Lake?

Chez MuyComputer, nous vous disons depuis un certain temps ce que vous pouvez attendre des nouveaux processeurs d’Intel, de leur annonce officielle aux performances que nous pouvons attendre d’eux en fonction des premières fuites. Certains processeurs qui viennent en réponse d’Intel à Zen 3 d’AMD, à la nouvelle génération de consoles et aux premiers pas d’ARM dans les systèmes de bureau et portables.

Parmi les points forts d’Intel Rocket Lake, il y a le support attendu de PCI Express 4.0, mise à jour de DMI 3.0 avec lien 8x (doublant le 4x actuel), carte graphique intégrée Intel Xe avec prise en charge de HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a et Adaptive Sync, prise en charge native de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, USB 3.2 et LAN Ethernet 2,5 Gb, et en augmentant la fréquence et la capacité maximale de la RAM.