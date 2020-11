Utiliser le GPS du smartphone n’est pas réservé aux voitures ou aux piétons, mais les cyclistes peuvent également exploiter ses avantages en pédalant sur des itinéraires urbains ou hors route. Mais comme la chose normale est que les vélos ne sont pas préparés à tenir le mobile et à le garder en vue, il est essentiel de se faire soutenir. En ce sens, il convient de rechercher un modèle capable de s’adapter à la fois aux changements de téléphone et, pourquoi pas, aux changements de vélos.

Si vous voulez vous assurer d’acheter le support le plus sûr et le plus simple à utiliser, mais qui est également compatible avec la plupart des smartphones et vélos du marché, nous avons choisi le Support mobile pour vélo Grefay comme la meilleure option. Parmi les principales raisons, on peut prévoir que, sur la base de la plus de 4000 avis d’utilisateurs Amazon, offre une grande sécurité et stabilité sur tous les terrains et a une compatibilité universelle.

Verrouillage automatique et signe

Peu importe la difficulté du terrain ou la distance à laquelle vous conduisez votre vélo, ce support maintient fermement votre téléphone pour le protéger des chocs ou des chutes. Pour ce faire, implémentez un verrouillage automatique avec un engrenage rotatif facilement accessible sur le côté droit. En outre, les quatre coins sont élastiques et ils ont forme de griffe d’aigle pour éviter les rayures et que le mobile oscille ou tremble.

«C’est de loin le meilleur support de vélo mobile sur Amazon», déclare l’un des acheteurs. Dans son expérience, il a constaté que “il est fixé avec précision et maintient toujours la prise sur le guidon, sans avoir à revisser aucune vis, même après de nombreux kilomètres”. De même, un autre client, qui l’utilise pour le VTT, confirme que «si vous le placez sur une zone de guidon plane et stable et que vous appuyez bien dessus, vous pouvez gravir l’Himalaya».

Rotation à 360 degrés et libération rapide

Puisque pendant le voyage, nous pouvons avoir besoin de changer la perspective du mobile – de vertical à horizontal et vice versa – pour naviguer dans une carte ou contrôler une playlist, par exemple, le support Grefay permet une Rotation à 360 degrés, ainsi qu’un ajustement de inclinaison jusqu’à 15 degrés. Et si vous avez besoin de déverrouiller rapidement votre téléphone, vous avez à votre disposition un levier arrière à dégagement instantané.

Guillermo, l’un des utilisateurs qui l’ont essayé, écrit qu ‘«il peut être tourné à 360 degrés et il s’adapte parfaitement au mobile, même avec l’étui de protection allumé». À son tour, le client Diego souligne que “le support pour le mobile dispose d’un système de déverrouillage avec un bouton” qui, lorsqu’il est activé, “libère les coins”.

Installation simple et universelle

Craignez-vous qu’il soit adapté à votre vélo ou à votre mobile? Il est très probable que vous n’aurez pas de problèmes avec lui, car ce support offre l’une des compatibilités les plus larges. D’abord, parce qu’il s’installe facilement, grâce à sa clé avec deux joints en caoutchouc qui s’adapte à guidons de 22 à 32 mm de diamètre. En fait, il peut être attaché au guidon de motos et scooters électriques. C’est ça compatible avec tout smartphone de 3,5 à 6,5 pouces, comme l’iPhone, le Samsung Galaxy et la plupart des modèles les plus populaires du marché.

Ceci est confirmé par l’utilisateur Rafael Q: “Je l’ai testé avec plusieurs appareils mobiles, donnant le même résultat.” D’après son expérience, “le dispositif d’enclenchement est assez bon et empêche le mobile de s’ouvrir et de tomber avec des bosses”, en plus de considérer que “son réglage est relativement simple”. En revanche, un client confirme qu’il l’utilise “sur une moto scooter, tenant le bras du rétroviseur”, et que “en aucun cas le téléphone ne bouge une fois sur la route, même en passant sur des bosses et des bosses”.

