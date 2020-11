Microsoft a déjà un ordinateur portable à petit budget dans son portefeuille grâce au nouveau Surface Laptop Go, un terminal que l’entreprise a présenté comme «l’équilibre parfait entre style, performances et autonomie de la batterie dans l’ordinateur portable le plus léger». Le nouvel appareil de la famille Surface est doté du design emblématique de la marque et d’un diamètre mesuré de 278,18 mm × 205,67 mm × 15,69 mm, ce qui donne un poids de 1110 grammes.

Le nouveau Surface Laptop Go est livré avec un 12.4 Écran tactile PixelSense pouces et résolution 1536 x 1024p, ce qui se traduit par une densité de 148 PPI. Il est complété par un clavier complet dont les touches ont une course de 1,3 mm pour une meilleure saisie de rétroaction et une frappe plus précise. Sous celui-ci, nous avons un trackpad qui a grossi tandis que dans le coin supérieur droit, nous avons le bouton d’alimentation, qui est également le capteur d’empreintes digitales.

À l’intérieur du Surface Laptop Go, nous trouvons un processeur Quatre cœurs Intel Core i5 de 10e génération, avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage; et une batterie dont nous n’avons pas de chiffres de capacité mais qui selon Microsoft nous promet une autonomie de 13 heures.

Ces spécifications sont complétées par un Caméra HD 720p, Microphones Studio Mics, Haut-parleurs Omnisonic avec son surround Dolby, Ports USB A et USB C, prise audio de type jack et le connecteur Surface habituel.

Pour rendre le Surface Laptop Go plus attractif, Microsoft a cherché à proposer un prix ajusté, ne pouvant en obtenir qu’un auprès de 629 euros. Sa date de sortie est le 27 octobre, mais Nous pouvons déjà le réserver avec le lien suivant.