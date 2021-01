Il CES, le salon technologique le plus grand et le plus important au monde, est déjà en cours. Microsoft, pour sa part, a profité de cet événement pour présenter le Surface Pro 7+, qui est une variante de son produit le plus populaire.

Les fuites parlaient d’une Surface Pro 8, mais apparemment la société de Redmond a fait un changement de nom à la dernière minute, selon le leaker Roland Quandt.

Le nouveau Surface Pro 7+ conserve les mêmes lignes de conception que le modèle précédent. À l’intérieur, cependant, divers changements sont observés. Ceux-ci incluent les nouveaux processeurs Intel de 11e génération, le stockage SSD amovible, une meilleure batterie et une connectivité LTE.

Alors que de nombreux fabricants sautent dans le train de 5G, les Redmond ont équipé cette Surface Pro 7+ uniquement avec LTE. Pour cela, ils ont opté pour un modem Qualcomm Snapdragon X20. Les modèles Wi-Fi uniquement comprendront un lecteur de carte MicroSDXC; tandis que les modèles LTE remplaceront ledit emplacement par une nano SIM.

Les nouveaux processeurs Intel 11e génération Ils permettront à la batterie de la Surface Pro 7+ de durer plus longtemps. Microsoft promet 15 heures d’autonomie, une amélioration substantielle par rapport aux 10,5 heures offertes par la version précédente. De plus, il comprendra l’écran bien connu PixelSense 12,3 pouces (2736 x 1824), un port USB-A, un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et le port Surface Connect.

Prix ​​et disponibilité de la Surface Pro 7+

Crédit: Microsoft

La Surface Pro 7+ sera proposée dans une large gamme de configurations disponibles pour clients commerciaux et éducatifs. Pour le moment, on ne sait pas si à un moment donné ils apparaîtront dans la boutique en ligne de Microsoft ou s’ils peuvent être acquis via d’autres canaux de vente.

Selon The Verge, les prix de vente seront les suivants:

Le modèle avec une puce Core i5 et LTE en option peut être acheté auprès de 1 149 $. La version avec un Core i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendue pour 899 dollars. La variante avec Core i7, 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD sera au prix de 2 799 $.