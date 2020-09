Normalement, lorsque nous recherchons des articles sur transformation numérique, beaucoup d’entre eux mettent l’accent sur des exemples spécifiques, tels qu’Amazon supprimant les librairies de longue date ou Netflix mettant fin aux magasins vidéo traditionnels. Cependant, parler de transformation numérique n’a pas toujours à voir avec les grandes multinationales. A cette occasion, nous voulons nous attarder sur ce qui concerne la petites entreprises.

En gros, on pourrait dire que lorsqu’on parle de ce type de transformation, on se réfère à celles qui visent à ce qu’une entreprise s’adapte à l’époque actuelle, pour qu’elle ne soit pas déplacée par la concurrence. En d’autres termes, l’idée n’est pas de finir comme ces librairies ou ces vidéothèques, qui ont pratiquement disparu.

En fait, les experts qui ont écrit The Technology Fallacy en donnent une définition assez précise, davantage associée à ce qu’ils appellent la maturité numérique: «aligner les personnes, la culture, la structure et les tâches d’une organisation pour être compétitive en tirant parti de les opportunités offertes par l’infrastructure technologique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation ». Maintenant, de quoi parle-t-on quand on parle de maturité numérique? Nous allons essayer d’approfondir ce concept ci-dessous.

Surmonter le piège de la complaisance

Il y a une chose très importante à garder à l’esprit: la complaisance est parfois le pire ennemi de la transformation numérique. Il y a toujours le cas de Blockbuster. Ce n’est pas que Blockbuster ne puisse pas faire ce que Netflix fait maintenant. Les responsables ont eu l’opportunité de rejoindre cette nouvelle tendance. Mais ils ont décidé de refuser la possibilité de rejoindre la mode. Et là a commencé la fin de la chaîne.

À l’époque, Blockbuster sous-estimait tout simplement la menace posée par le streaming vidéo. Pour certains, cela peut avoir été une erreur de jugement, mais les spécialistes appellent cela le «piège de la complaisance».

Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, il y a de nombreuses raisons, mais l’une des principales raisons est que les entreprises ont tendance à se développer parce que leur idée initiale a réussi. Ils trouvent un créneau client qui fonctionne et commencent à améliorer leur interaction avec ce marché. Cependant, cela ne signifie pas que les demandes ne peuvent pas changer soudainement.

Un autre exemple très célèbre du «piège à complaisance» est celui de Walmart et Kmart. Le second dominait son secteur d’une main de fer. Et il a choisi de ne pas changer sa philosophie pour celle de Walmart, qui commençait à porter ses fruits. Alors que Walmart a profité de certaines technologies pour développer une chaîne d’approvisionnement plus efficace, Kmart – qui avait plus de dos bien sûr – a préféré rester sur ses rails. Et là, il a commencé à dire au revoir.

Transformation numérique, de plus en plus accélérée

Désormais, même lorsque le piège de la complaisance est bien connu en entreprise, il se produit un phénomène dont la portée est encore inconnue: la transformation numérique s’accélère avec l’arrivée des nouvelles technologies. Cela crée de nouvelles situations commerciales et de nouveaux acteurs peuvent parfois perturber très rapidement les marchés établis. Cela complique les choses pour les PME.

C’est que, dans la mesure où une entreprise se spécialise autour d’un modèle de fonctionnement particulier, toute sa façon de travailler s’adapte à ce point de vue. Cela affectera directement la façon dont vous recrutez du personnel, les perspectives à partir desquelles vous résolvez les problèmes, etc. Dans ces circonstances, être adaptable signifie avoir de larges perspectives, englobant des points de vue autres que ceux d’origine.

Chaque entreprise, un monde différent

Maintenant, il est un fait que toutes les organisations n’ont pas besoin de devenir des entreprises technologiques. Oui, on pourrait dire qu’ils sont beaucoup plus obligés de profiter occasionnellement de toutes les avancées technologiques. À tout le moins, ils ne devraient pas être écartés sans une évaluation préalable de la nécessité d’une transformation numérique.

Par conséquent, nous pourrions convenir que chaque entreprise devrait adapter ses priorités de transformation numérique à sa propre situation. Après tout, ce n’est pas que chaque changement technologique soit suffisamment pertinent pour justifier une nouvelle initiative. Chaque entreprise doit choisir les domaines les plus importants pour elle et comment les moderniser.

Être plus réactif aux changements de l’environnement des affaires ne signifie pas nécessairement que nous nous attaquons constamment à des révolutions majeures dans notre manière de procéder. Dans certains cas, cela signifiera qu’il faudra expérimenter un peu, évoluer petit à petit, en analysant très bien la viabilité de chaque technologie.

Cela dit, il est peut-être maintenant plus facile de comprendre cette définition originale de la maturité numérique: «aligner les personnes, la culture, la structure et les tâches d’une organisation pour rivaliser efficacement en profitant des opportunités offertes par l’infrastructure technologique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation ».

