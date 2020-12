Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo est assez prudent dans la gestion de ses IP et sait que c’est dans les jeux vidéo qu’ils peuvent le plus briller. Cependant, l’entreprise japonaise, réputée pour garder ses franchises avec méfiance, a été plus ouverte ces dernières années et cela l’a amenée à s’aventurer dans d’autres secteurs. Il est indéniable que l’idée d’un parc d’attractions inspiré de Super Mario Bros. était assez séduisante et se réalisera avec le Super Nintendo World. Eh bien, de façon inattendue, sa présentation spéciale est déjà prévue et ce sera par le biais d’un Direct.

Nintendo présentera officiellement son parc d’attractions: Super Nintendo World

Fidèle à son habitude de casser les réseaux sociaux avec ses annonces surprises, Nintendo a annoncé un Direct prévu pour demain 18 décembre à 17h00, heure de Mexico, qui ne portera pas sur les jeux vidéo en tant que tels, mais qui sera dédié au Super Nintendo World. Oui, comme vous pouvez le lire, demain sera la présentation officielle du parc d’attractions dans le monde entier et pour la première fois, les fans pourront voir ce qu’il y a dans ce monde de Nintendo construit dans le complexe Universal Studios Japan.

Connectez-vous le 18/12 à 15 h HP pour une diffusion en direct spéciale de SUPER NINTENDO WORLD ™ Direct! Nous passerons environ 15 minutes à montrer quelques-unes des nouvelles zones de @ USJ_Official, #SUPERNINTENDOWORLD. Aucun contenu de jeu ne sera présenté. – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 décembre 2020

Le Super Nintendo World Direct n’aura pas d’annonces de jeux vidéo

Comme le souligne l’article, ce direct durera 15 minutes et ne concernera que le Super Nintendo World, donc aucune annonce liée aux jeux vidéo ne devrait être attendue. L’annonce coïncide avec les informations selon lesquelles le parc d’attractions était en voie d’achèvement et semble réaffirmer son ouverture prévue pour février 2021.

Voici à quoi ressemble l’intérieur de Super Nintendo World

Jusqu’à présent, on sait que le Super Nintendo World sera principalement sur le thème de Super Mario Bros.et aura même une attraction Mario Kart, qui se trouverait à l’intérieur du château de Bowser.

