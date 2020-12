Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous vous souvenez peut-être que Ghost of Tsushima a fait ses débuts en tant que jeu solo. Cependant, des mois après sa sortie, Legends est arrivé dans le jeu, un mode multijoueur qui permettait aux joueurs d’unir leurs forces pour vaincre de puissants ennemis sur Internet. Le titre recevra du nouveau contenu sur une base constante et aujourd’hui, Sucker Punch Productions a révélé que les nouveaux ajouts sont divers éléments qui honorent d’autres jeux exclusifs PlayStation.

À partir d’aujourd’hui, le développeur de Ghost of Tsushima a annoncé que les joueurs pourront réclamer des tenues inspirées des personnages des exclusivités PlayStation Studios 4 God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne. Plus précisément, il s’agit d’une armure qui évoque Kratos, Aloy, le sixième colosse (Beard, Belua Maximus) et l’armure qu’accorde Eileen the Crow, l’ensemble Crowfeather.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ghost of Tsushima était le jeu de l’année aux Game Awards 2020 selon les fans.

Comment débloquer ces armures?

Si vous avez aimé l’une de ces armures, alors dépêchez-vous de les réclamer dès que possible, car elles ne seront disponibles que de manière limitée, jusqu’au 15 janvier prochain.

Tout ce que vous avez à faire est de terminer une mission d’histoire ou de survie avec chaque classe (Samurai, Hunter, Ronin et Assassin) pour débloquer les 4 ensembles. Tenez compte du fait que ces armures peuvent être utilisées dans Ghost of Tsushima: Legends, le mode multijoueur du titre.

Jusqu’au 15 janvier 2021, débloquez ces tenues #GhostOfTsushima: Legends inspirées des personnages emblématiques de PlayStation de God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus et Bloodborne! Terminez n’importe quelle mission d’histoire ou de survie avec chaque classe pour débloquer les quatre tenues! pic.twitter.com/xVhQGlAeMc – Ghost of Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) 18 décembre 2020

Qu’as-tu pensé de l’armure? Avez-vous réussi à identifier les personnages auxquels ils se réfèrent? Lequel avez-vous le plus aimé? Dites le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous dire que ce nouveau titre de Sucker Punch Productions a attiré beaucoup d’attention et est devenu un jeu tellement populaire qu’il a surpris Sony.

Ghost of Tsushima a fait ses débuts sur PlayStation 4, mais est également disponible sur PlayStation 5 avec de meilleures performances grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

