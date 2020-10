Vous prenez votre café l’après-midi entre les actualités et les actualités, entrez dans l’eShop et découvrez que Touhou Spell Bubble a volé du Japon vers l’eShop en Occident sans avertissement. Comment est-ce possible? Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il est sorti à l’origine au début de l’année au Pays du Soleil Levant et sa principale revendication est de réunir le monde des danmakus de la franchise Touhou Project, avec les jeux Puzzle Bobble à travers la musique. Oui, nous parlons d’un enfer musical de Puzzle Bobble. Comment va ton corps?

Au total, ce sont une vingtaine d’héroïnes et de «méchants» du Touhou Project qui sont venus affronter les règles des puzzles à billes colorées sur Nintendo Switch. Comment pourrait-il en être autrement, chacune des filles est accompagnée de leurs cartes de sorts plus caractéristiques prêtes à voir leurs visages en mode histoire ou en mode défi tout cela tandis que de nouvelles versions de 48 chansons de la franchise sonnent. Voici une liste de certaines des chansons incluses:

Mauvaise pomme !! exploit. Nomico Grip & Panne !! Night of Knights / Knight of Nights La classe de mathématiques parfaite de Cirno Même les fleurs épanouies finiront par disperser Yukemuri TamaOnSen II Shinkirou Dance in the Blue Sky, Ink-Black Cherry Blossom TouhouYouyoumu ~ le maximum en mouvement ~ Gensou no sateraito

En tant que promotion de lancement, Touhou Spell Bubble est réduit à 44,99 € contre 49,99 € qu’il coûtera normalement à partir du 9 novembre. Et si vous êtes curieux de connaître le titre, vous pouvez toujours télécharger la démo disponible dans l’eShop.

Bande-annonce de lancement de Touhou Spell Bubble

La source

Source 2: Nintendo eShop

L’article Surprise! Les yokais ont fait leur truc et ont lancé Touhou Spell Bubble dans l’eShop sans avertissement. Rencontrez cette musique particulière Puzzle Bobble est original de NextN: Nintendo news! Toutes les actualités Nintendo Switch!.