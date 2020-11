Probablement les téléphones les plus vendus de l’histoire de Xiaomi, ou du moins parmi les best-sellers, les utilisateurs du Redmi Note 8 et du Redmi Note 8 Pro ont de la chance car oui, en effet, vous recevrez bientôt Android 11!

Écrit par Damián García

Pendant longtemps, prenant le numéro 1 des ventes sur Amazon, la vérité est que, selon toute probabilité, les Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro ont été mais les mobiles les plus vendus de l’histoire de Xiaomi, oui l’un des modèles les plus réussis au monde du géant chinois dans toute sa carrière dans «l’industrie des smartphones».

Ce sont deux smartphones coupés moins chers, déjà encadrés dans le catalogue de la spin-off Redmi et qui sont nés avec Android 9 en 2019, recevant leur package correspondant de mise à jour vers la base Android 10 avec le skin MIUI 12 à son époque, laissant dans le doute qu’ils allaient profiter de plus de «mises à jour majeures».

Et c’est que l’expérience est généralement un diplôme, et dans ce cas, l’expérience a montré que Xiaomi n’offre généralement pas plus d’une grosse mise à jour à ses terminaux Redmi, ce que les collègues de GizChina ont également confirmé.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité pour les best-sellers de la série Redmi «8», le chiffre porte-bonheur par excellence en Chine et avec taille de la base d’utilisateurs active que du fabricant Haidian ont voulu confirmez-nous les meilleures nouvelles possibles.

Et c’est que oui les amis, Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro profiteront d’Android 11 bientôt, et selon les sources qui ont fait référence à la chaîne Telefram de Xiaomi et MIUI, ils rapportent que le développement serait déjà avancé et les tests internes auraient commencé pour les deux terminaux.

[Good News] 😍😍😍

Redmi Note 8 et Redmi Note 8 Pro obtiendront Android 11. pic.twitter.com/EDONRJG6GC – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 23 novembre 2020

Nous ne savons pas si ce changement signifie ou non que Xiaomi a prolongé la période de support mises à jour pour tous les téléphones Redmi, ou si une seule exception a été faite dans le cas de ces appareils compte tenu de leurs énormes chiffres de vente.

Ce qui est clair, c’est que de nombreux fabricants se sont mis au travail pour nous débarrasser de la fragmentation, et certains ont non seulement amélioré la vitesse de leurs mises à jour, mais aussi les périodes de support, au moins en ce qui concerne les correctifs de sécurité. Bonne nouvelle que est cohérent avec l’énorme travail de Google pour faciliter le processus de mise à jour avec chaque nouvelle version d’Android pour atténuer le problème.

Le pire, c’est que aucune date précise n’a été donnée pour la mise à jour de Redmi Note 8 et Note 8 Pro à Android 11 avec MIUI 13, bien que nous devrons probablement attendre qu’ils passent à quelques semaines de 2021… Déjà impatient?

