Vous pouvez maintenant afficher votre résumé TikTok en quelques étapes seulement. Nous vous montrons comment le faire Facile!

Écrit par Willennys Martínez sur TikTok

Comme le veut la tradition dans les différents réseaux sociaux et plateformes numériques, à l’approche de la fin de l’année, il est possible d’accéder à une compilation des temps forts de cette période sur la plateforme, soit son propre contenu, soit le plus attractif en général.

Cette fois, TikTok a fourni #YearOnTikTok afin que vous puissiez profiter de vos statistiques sur la plate-forme de vidéo courte populaire. Si vous voulez savoir comment consulter votre résumé 2020 au sein du réseau social, continuez à lire cet article.

Qu’est-ce que Year sur TikTok?

#YearOnTikTok il s’agit d’un résumé des statistiques basé sur tout le contenu créé et partagé par vous au sein de la plate-forme populaire et savez ainsi ce que vos abonnés ont le plus aimé.

C’est une fonctionnalité déjà habituelle accès via les différents réseaux sociaux, puisqu’il a été possible de le faire en Instagram, Facebook et d’autres plus.

Comment créer et partager votre résumé annuel de TikTok

Si vous souhaitez profiter de ce résumé de votre compte TikTok, il vous suffit de suivre les étapes suivantes que nous décrivons ci-dessous:

Connectez-vous à votre compte TIC TacAllez maintenant à “Les tendances” ou appuyez sur l’icône de la loupe et tapez dans le moteur de recherche “YearOnTikTok”.

Ensuite, vous remarquerez qu’une bannière apparaît qui dit “Venez voir votre #Year sur TikTok!”Cliquez sur l’option et vous pourrez consulter votre récapitulatif de l’année entière au sein du réseau social. Veuillez noter que cela ne fonctionne que pour certains pays.

Si vous voulez vous pouvez partager la vidéo en cliquant sur l’icône de partage ou vous pouvez également le modifier. De plus, si vous décidez de partager la vidéo publiquement sur la plateforme, vous recevrez un badge distinctif. Bien sûr, vous pouvez également le télécharger pour le partager sur d’autres plateformes ou l’envoyer à vos amis.

Comme si cela ne suffisait pas, vous verrez toutes sortes de statistiques de la plateforme, comme les genres musicaux ce que vous avez le plus écouté, votre date d’inscription sur la plateforme ou combien de fois vous avez partagé du contenu cette année. Si vous ne l’avez pas encore installé, assurez-vous d’essayer cette application fabuleuse même sans avoir un compte enregistré.

Maintenant oui, il est temps que vous connaissiez votre avis en le meilleur de ce 2020 sur TikTok et comment votre contenu a contribué à sa croissance et à sa popularité. Avez-vous déjà essayé?