Le jeu arrivera également sur PS4 et Nintendo Switch, bien qu’il le fasse plus tard, à une date à confirmer.

Sorti 2019 pour PC, on dirait Autre océan souhaite profiter de l’effet d’appel de Among Us avec Project Winter. Pour cette raison, le jeu se développe sur de nouvelles plates-formes et a confirmé son lancement en Xbox Game Pass, à la fois pour console et PC, à partir du 26 janvier prochain. En outre, il sera également présenté en première PS4 et Nintendo Switch, bien qu’il le fasse plus tard à une date à confirmer.

Les survivants et les traîtres doivent partager les tâches, même si ces derniers devront éliminer le resteComme vous pouvez le voir dans la vidéo qui accompagne ces lignes, Project Winter est un jeu de survie intéressant où composante sociale, collaborative et artisanale. La mécanique vous sera familière; Huit joueurs doivent former un groupe et répartir les tâches pour survivre à l’hiver, mais dans l’équipe les fonctions d’être survivants ou traîtres.

En chemin, vous devez explorer une forêt enneigée pour obtenir des ressources, réparer des structures et d’autres tâches pour vous aider à survivre à l’hiver rigoureux. Les imposteurs, bien sûr, devront assurez-vous qu’il n’y a pas de survivants, sans éveiller de soupçons en cours de route.

Comme dans Among Us, dont en raison de son succès les comparaisons sont presque inévitables, la communication avec le reste des joueurs sera essentielle pour déterminer qui sont les traîtres. Nous devrons garder un œil sur ce jeu, au cas où il deviendrait également un succès médiatique.

En savoir plus: Xbox Game Pass.

