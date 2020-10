Paradox Interactive et Iceflake Studios ont annoncé que très bientôt nous pourrons profiter Survivre aux conséquences, titre axé sur gestion et construction d’une colonie après l’apocalypse, sur Nintendo Switch. Actuellement, nous n’avons pas de date de sortie exacte, mais le studio et son éditeur prévoient qu’elle n’ira pas au-delà printemps 2021.

Ensuite, nous avons la bande-annonce d’accès anticipé, elle vous aidera à vous donner une idée, même si vous devez garder à l’esprit que ne correspond pas à la version qui sortira sur Nintendo Switch, donc certains détails (notamment dans la section graphique) pourraient être modifiés.

Les effets de la fin du monde

Survivez et essayez de vous en sortir dans un avenir post-apocalyptique où les ressources sont rares et où chaque opportunité doit être considérée. Construisez la colonie ultime, qui résiste aux catastrophes et donne à vos colons une chance de se sentir protégés dans un monde qui a été dévasté. La restauration de la civilisation dépend de vous.

Lorsque vous serez grandi et que vous chercherez à étendre votre colonie, vous devrez aller au-delà de celle-ci et du désert à la recherche de ressources, vous rencontrerez des colonies rivales et vous devrez lutter contre les bandits implacables qui infestent ce nouveau monde.

Les fonctionnalités que vous trouverez dans Surviving the Aftermath sont les suivantes:

Construisez votre colonie avec des survivants du bout du monde. Plus de 61 abris à gérer avec collecte de ressources, exploration, élevage et sécurité. Un monde généré de manière procédurale avec six biomes distincts, des sociétés rivales et des animaux sauvages. Chaque environnement a des propriétés uniques qui affectent la survie de sa colonie. Faites face aux catastrophes naturelles, aux animaux dangereux et aux bandits. Recrutez environ 80 spécialistes, chacun avec ses propres capacités et motivations. Chaque décision que vous prenez est accompagnée de conséquences pour votre colonie.

Si vous n’êtes toujours pas sûr de donner Survivre aux conséquences Que ce soit ou non, n’oubliez pas que Paradox Interactive a un sens aigu des titres de gestion et de stratégie. Dans son catalogue, nous trouvons des jeux tels que Crusader Kings III ou Hearts of Iron IV, c’est donc un excellent support lors d’un pari.

