Mise à jour: La police canadienne confirme que l’incident dans les bureaux d’Ubisoft à Montréal était une fausse alerte. Des personnes apparemment inconnues ont semé la confusion en appelant le 911 canadien, la police n’a pas non plus donné plus de détails sur le déploiement du contingent policier.

Note originale: une situation délicate se produit actuellement dans les bureaux de Ubisoft Montréal. Apparemment, via les réseaux sociaux, il a été annoncé que Des employés du développeur de jeux vidéo ont été pris en otage par des inconnus dans des bureaux canadiens.

La police canadienne bloque déjà la circulation et les zones avoisinantes à proximité du bâtiment. Dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir les uniformes avec des armes à proximité et nous n’avons toujours pas d’informations officielles sur l’incident.

Un employé du studio a publié un tweet de l’intérieur du bâtiment où il a assuré que «je suis à l’intérieur du bureau et je vais bien. Beaucoup de gens m’ont parlé pour y répondre ». Il s’agit de Gavin jeune, développeur chez Ubisoft Montréal.

Cela se passe actuellement près de @UbisoftMTL – @CBCMontreal @CBCTheNational @CTVMontreal @CTVNews @Global_Montreal @LP_LaPresse @LeDevoir pic.twitter.com/ZxiJrAkkbm – Paul Desbaillets (@pauldesbaillets) 13 novembre 2020

Je suis au bureau et je vais bien. Trop de gens m’envoient des messages pour répondre à tout le monde. https://t.co/cXQ1R7VyW0 – Gavin Young | Black Lives Matter (@GavinDYoung) 13 novembre 2020

Il y a une opération policière en cours au coin de Saint-Laurent et St-Viateur. Nous demandons aux gens d’éviter la zone. Le #SPVM valide actuellement les informations et plus de détails suivront. pic.twitter.com/44PjWzsCOh – Police Montréal (@SPVM) 13 novembre 2020

