La liste des navigateurs GPS disponibles dans Android Auto ajoute un nouvel entrant: après que la marque a annoncé l’intégration en août, Sygic Navigation est enfin arrivé au système d’exploitation du véhicule. La dernière version bêta du navigateur vous permet d’intégrer des cartes Sygic dans Android Auto.

Les applications qui permettent la planification d’itinéraire font partie des logiciels essentiels de tout véhicule. Comme nous l’avons tous vécu à un moment donné, et malgré le fait qu’ils peuvent donner des erreurs (suivre aveuglément le GPS est un risque), découvrez comment aller n’importe où rend la conduite beaucoup plus facile, plus rapide et plus sûre. Et Android Auto facilite l’intégration des navigateurs à la voiture; même si seules leurs applications étaient compatibles jusqu’à présent (Google Maps et Waze). Cela a déjà changé.

Cartes et navigation adaptées à la console de la voiture

Sygic sur Android Auto. Image de Jesús Babio

Jusqu’à présent, deux applications de navigation pouvaient être ouvertes dans Android Auto: Google Maps et Waze. Ce n’est pas étrange puisque les deux sont de la même entreprise et du même créateur du système, bien que Google ait déjà révélé qu’il collaborait avec d’autres entreprises pour inclure plus de navigateurs. Suite à l’annonce de Sygic, les cartes sont désormais disponibles sur Android Auto.

Les participants de la Sygic Navigation beta pour Android ont vu comment l’application a été intégrée à Android Auto après la dernière mise à jour. Comme ils l’ont partagé via Reddit (via Jesús Babio), la console des véhicules a adopté l’interface Sygic pour afficher les cartes et les données de navigation. intuitivement, de manière concise et avec une compatibilité totale avec les raccourcis Android Auto. Comme le montrent les images, il ne semble y avoir aucun problème d’intégration, signe que la prochaine version stable de Sygic Navigation prendra probablement déjà en charge le système d’exploitation de la voiture.

Si vous voulez essayer le Sygic beta pour Androidet accéder à l’intégration avec Android Auto dès maintenant, vous pouvez vous inscrire via ce lien. Devenez testeur et Google Play téléchargera la dernière version pour la tester.

Navigation GPS Sygic et cartes hors ligne

Développeur: Sygic.Téléchargez-le sur: Jeu de GooglePrix: LibreCatégorie: Cartes et navigation

