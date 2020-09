T-Mobile a étendu sa couverture 5G moyenne bande (2,5 GHz) à plus de 80 villes supplémentaires.La mise à niveau promet des vitesses plus rapides dans le monde réel, avec une moyenne de 300 Mbps, ce qui pourrait l’aider à repousser les revendications de vitesse des opérateurs concurrents.

T-Mobile a dépassé les prétentions de fournir la 5G à l’échelle nationale pour offrir à plus d’abonnés une augmentation significative de la vitesse par rapport à leur service LTE existant.

Le transporteur a commencé à déployer la 5G moyenne bande (c’est-à-dire 2,5 GHz) dans plus de 80 villes et villages supplémentaires, un énorme bond par rapport aux huit villes qui ont reçu une couverture améliorée en avril. Beaucoup d’entre elles sont des villes plus petites comme Winston-Salem, en Caroline du Nord et Camden, dans le New Jersey. Pourtant, cela rend la couverture plus rapide beaucoup plus facile à trouver que par le passé. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous.

L’expansion vient en grande partie grâce aux fréquences 5G de Sprint et promet un terrain d’entente entre les données à bande basse plus lentes mais fiables de T-Mobile et l’accès rapide mais capricieux aux ondes millimétriques disponible pour certains clients AT&T et Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon).

T-Mobile promet des vitesses de pointe de 1 Gbps et des vitesses moyennes de 300 Mbps, toutes deux bien supérieures aux vitesses LTE réalistes. Le service 2,5 GHz n’atteint pas aussi loin que la 5G à bande basse à l’intérieur, mais il est bien meilleur pour surmonter les obstacles que mmWave 5G (qui peut échouer même s’il y a une fenêtre sur le chemin). Un site cellulaire à 2,5 GHz couvre également une zone beaucoup plus large.

«Des milliers» de villes et de villages supplémentaires bénéficieront d’un service en bande moyenne d’ici la fin de 2020, a déclaré T-Mobile.

Alors que T-Mobile a techniquement la plus grande empreinte 5G de tous les opérateurs américains, cet accès à 2,5 GHz représente effectivement le véritable déploiement pour de nombreux clients. Tant que ses performances sont maintenues dans la pratique, vous avez désormais une incitation plus substantielle à passer à un téléphone 5G. Le moment est également approprié. Des appareils tels que le Galaxy Note 20 Ultra et le prochain iPhone 12 arrivent juste au moment où la 5G plus rapide de T-Mobile devient disponible, ce qui vous donne une meilleure raison d’acheter un nouveau combiné qui peut utiliser les données sans fil plus rapides.

Californie

AgrumesLa PuenteLos AngelesParamountSan FernandoWillowbrook

District de Colombie

Floride

Azalea ParkVacancesProgress VillageWestchase

Géorgie

AtlantaGainesvilleMabletonNorth AtlantaWinder

Illinois

BellwoodVille CalumetChicagoChicago HeightsGlendale HeightsHanover ParkIngalls ParkNorthlake

Indiana

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

New Jersey

CamdenCliffside ParkFort LeeHasbrouck HeightsNorth ArlingtonPalisades ParkPatersonRoselleTotowa

New York

CopiagueEast WillistonFreeportGarden CityGarden City ParkHarbor IsleHempsteadIsland ParkLindenhurstLong BeachMalverne Park OaksMiddle IslandMineolaNew YorkPlainviewWest HempsteadWilliston Park

Caroline du Nord

ClemmonsKernersvillePinevilleStallingsStatesvilleWinston-Salem

Oregon

Pennsylvanie

BraddockColwynDarbyEast LansdowneKerrtownMeadvillePhiladelphieRankinYeadon

Texas

Virginie

Carrefour de BaileyBull RunHighland SpringsLake BarcroftNewport NewsSudleyTysons Corner

Washington

GenèveOak HarbourSnohomish