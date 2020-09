T-Mobile a annoncé cette semaine que la société investirait 10,7 milliards de dollars dans le nouveau «Projet 10 millions», qui vise à fournir un accès Internet gratuit à des millions d’étudiants aux États-Unis. Le fournisseur de services sans fil offrira également aux districts scolaires des options à faible coût pour augmenter les plans de données mensuels afin que les étudiants puissent rester connectés à leurs écoles pendant la pandémie COVID-19.

Mike Sievert, PDG de T-Mobile, soutient que les étudiants ont besoin d’une connexion Internet, ce qui est devenu encore plus important alors que la pandémie a forcé les écoles à fermer leurs salles de classe et à offrir des cours en ligne. Cependant, comme il le fait remarquer, un nombre important d’étudiants n’ont pas accès à une connexion Internet à haut débit.

De plus, alors que le COVID-19 oblige jusqu’à 50 millions d’élèves à quitter la salle de classe physique et à suivre un apprentissage à distance à temps partiel ou à temps plein, le besoin de connectivité et de plus grande bande passante a considérablement augmenté. Ce qui était un manque de devoirs s’est transformé en un écart de travail scolaire encore plus massif, lorsque les élèves sans accès à Internet sont complètement exclus de l’apprentissage.

Project 10Million permettra aux districts scolaires de demander une option gratuite de 100 Go par mois ou même un plan totalement illimité. En outre, tous les districts participants bénéficient de points d’accès sans fil gratuits et d’un accès à des ordinateurs portables et tablettes «à prix coûtant». Le transporteur déclare qu’il travaille avec les écoles, les gouvernements des États et les partenaires technologiques depuis le début de la pandémie.

Selon T-Mobile, le transporteur a déjà connecté plus de 1,6 million d’élèves dans plus de 3 100 districts scolaires à travers les États-Unis. Un partenariat entre le California Department of Education et Apple permettra de connecter un autre million d’étudiants pour commencer virtuellement la prochaine année scolaire.

Vous pouvez trouver plus de détails sur le projet 10 millions et inscrire un district scolaire au programme sur le site Web de T-Mobile.

