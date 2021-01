Bien que parler de tablettes nous amène presque inévitablement à penser à la gamme iPad, il existe encore des fabricants qui tentent de conquérir les utilisateurs avec des modèles basés sur Android et l’un d’eux est TCL, une marque qui, avec un mobile 5G a présenté une nouvelle tablette avec la technologie NXTPAPER.

Le nouveau modèle répond au nom de TCL NXTPAPER, une tablette Android d’une diagonale de 8,88 pouces dotée d’un écran bénéficiant de la technologie mise en place par la société fin 2020.

Spécifications techniques

TCL NXTPAPER

écran

LCD avec technologie NXTPAPER

Diagonale

8,88 pouces

Processeur

Mediatek MT8768e

RAM

4 Go

Espace de rangement

64 Go extensible avec microSD jusqu’à 256 Go

Appareils photo

Caméra arrière 8 MPX Caméra frontale 5 MPX

Tambours

5 500 mAh

Système opératif

Android 10

Un écran différent

À première vue, la principale revendication du TCL NXTPAPER est son écran, qui se développe autour d’un panneau de type LCD à faible consommation utilise la lumière naturelle pour éliminer le contre-jour. Selon TCL, cela vous permet d’obtenir un contraste plus élevé et 65% de plus en termes d’efficacité énergétique. Parmi les autres fonctionnalités, il convient de souligner la résolution de 1440 x 1080 pixels avec un rapport d’aspect 16: 9 et d’avoir la certification de sécurité TUV Rheinland pour garantir que les yeux sont protégés de la lumière nocive.

À l’intérieur, il cache un Processeur Mediatek MT8768e accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pouvant être étendu grâce à la prise en charge des cartes microSD jusqu’à 256 Go.

La section photographique est composée d’une caméra arrière 8MP qui devrait suffire pour des photographies occasionnelles ou pour numériser des documents et une caméra frontale avec un capteur 5MP pour les appels vidéo.

En ce qui concerne l’autonomie, TCL dit qu’il peut atteindre plus d’une journée d’utilisation complète sur une seule charge car monter une batterie de 5500 mAh. Avec Android 10 comme système d’exploitation, ce modèle offre une connectivité Wi-Fi et 4G.

Prix ​​et disponibilité

Le TCL NXTPAPER sera disponible en Europe, Moyen-Orient / Afrique, Amérique latine et Asie-Pacifique pour 349 euros à partir d’avril 2021. .

Via | TCL

