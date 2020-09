Améliorer l’expérience client est devenu une tâche cruciale pour chaque marque, comme nous l’avons déjà souligné, et le cabinet Walker souligne que cette année, le concept devrait prévaloir en tant que principal différenciateur des marques. Par conséquent, le concept ne peut être négligé, même pas dans la partie numérique. En y réfléchissant, nous soulignons cette fois quelques tactiques de marketing numérique qui aideront à optimiser les efforts pour améliorer l’expérience.

Comme le souligne Smart Insights, voici quelques-unes des tactiques d’optimisation du marketing numérique que les professionnels peuvent développer pour améliorer l’expérience de leurs clients:

Cette première tactique à appliquer aux efforts de marketing numérique est importante car sinon, comment améliorer l’expérience client si vous ne savez pas qui ils sont, comment ils atteignent des espaces tels que le site Web, ce qu’ils font et comment ils génèrent des conversions ?

Ces quatre sections sont celles qui couvrent des outils tels que Google Analytics dans ses différentes sections, telles que l’audience, l’acquisition, le comportement et les conversions.

Selon la source, jusqu’à 47% des spécialistes du marketing n’utilisent pas de codes de suivi pour les campagnes, ils ne tirent donc pas pleinement parti d’outils tels que Google.

Pour générer l’exploration, vous pouvez commencer par utiliser des URL avec des codes UTM. Cela sera utile pour comparer l’audience, le comportement et la conversion, et pour informer les tactiques numériques de l’expérience client.

Parallèlement à ce qui précède, avec les efforts de marketing numérique, assurez-vous qu’un modèle d’attribution est mis en place pour soutenir les objectifs de reporting.

Selon la source, Google propose actuellement 7 modèles d’attribution qui peuvent être utilisés.

Les modèles vous permettent de définir quels canaux reçoivent des crédits pour un parcours client multicanal. Vous pouvez donc savoir si c’est le dernier avant la vente, le premier ou un autre. Les marques doivent définir ce qui fonctionne le mieux pour elles.

Parmi les options que vous avez:

Dernière interaction.

Première interaction.

Linéaire

Temps en déclin.

Basé sur la position.

Dernière interaction non directe.

Dernier clic sur Google Ads.

Avec les données d’attribution, il sera très facile de faire des ajustements rapides et réactifs à votre distribution de médias pour vous assurer que les ressources sont utilisées aussi efficacement que possible.

Enfin, avec des codes et des données dans Google Analytics, la prochaine recommandation pour optimiser les choses dans le domaine du marketing numérique est de tirer des conclusions à partir des informations. Pour le faire facilement, il est conseillé d’utiliser un tableau de bord ou des tableaux de bord.

Avec cela, il sera possible de mieux visualiser les informations sur la portée, les performances, la conversion et l’engagement afin de mesurer les domaines clés du plan de marketing numérique et voir ceux qui fonctionnent et ceux qui nécessitent une attention.

En créant et en maintenant des tableaux de bord, et en les plaçant au premier plan de votre stratégie numérique, il sera possible de garder une longueur d’avance sur vos concurrents en prenant des décisions basées sur les données qui améliorent l’expérience client.