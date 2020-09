La période des fêtes représente jusqu’à 20 pour cent des revenus annuels du commerce de détail.

Ces actions sur les réseaux sociaux peuvent contribuer à améliorer le nombre de campagnes de la saison.

Lire: Les vacances de Noël, des sauveteurs pour les marques?

La saison de Noël est celle qui, année après année, est essentielle pour le commerce de détail et de nombreuses autres entreprises, par exemple, sur des marchés tels que l’Amérique du Nord, selon la NRF, cette fois représente jusqu’à 20% du revenu annuel du secteur sur une base annuelle. Pour cette année, bien que personne ne s’attende à une pandémie qui a affecté l’économie, on s’attend également à ce que les entreprises voient un coup de pouce et il est donc important de préparer et d’ajouter les éléments pour améliorer les résultats. A cette occasion, en réfléchissant aux apports que peuvent apporter les réseaux sociaux et la section digitale, nous mettons en évidence quelques tactiques qui peuvent être utiles pour les stratégies marketing de la saison de Noël.

Selon Ingnite Social Media, voici quelques tactiques de médias sociaux que vous devriez envisager pour booster votre stratégie marketing pour la saison de Noël:

Soyez stratégique avec les médias payants

En premier lieu, il convient de prendre en compte la façon dont les coûts des campagnes CPM sur les réseaux sociaux augmentent au cours de la saison, selon la source, ceux-ci peuvent atteindre jusqu’à 6 dollars, soit 15% de plus que le coût régulier pendant la saison. Le reste de l’année.

Pour éviter de tomber dans ce problème, il est conseillé de commencer par les annonces au préalable. Cependant, comme de nombreuses autres entreprises peuvent suivre cette action, il est idéal d’envisager également de quitter la phase d’apprentissage des publicités sur des plates-formes telles que Facebook, une fois que vous en serez sorti, vous commencerez à gagner des coûts plus efficaces.

D’autre part, un autre élément à considérer est l’endroit où vous prévoyez de dépenser ces ressources médiatiques et combien pour chaque canal. Idéalement, vous devriez éviter d’attribuer les mêmes budgets à tous les canaux. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur les canaux où le public cible est connu pour ne pas perdre d’argent sur les canaux où la cible ne verra pas les publicités.

Enfin, comme recommandation supplémentaire dans cette première tactique, il est important d’optimiser les publicités pour les appareils mobiles, cela augmentera les chances d’attirer l’attention et que les gens s’arrêtent pour convertir et acheter l’offre qui est lancée.

Utilisez des messages sensibles au prix pour vous identifier

Compte tenu de l’état actuel de l’économie, il convient de noter que les consommateurs sont devenus plus conscients des prix. Pour cette raison, il est important que les messages de la marque, ainsi que les éléments visuels, reflètent ce changement, qui est différent de ce qui était envisagé ces dernières années. Comme le partage la source, environ 40% des gens fêteront cette année avec un budget, a déclaré que 40% représentent un pourcentage important de l’audience des consommateurs. De plus, un tiers de ce groupe dit qu’il attendra les produits en solde, avec une remise ou une certaine vente avant d’envisager de les acheter.

Ce qui précède indique que les gens enquêtent et, lorsqu’ils effectuent des achats, ils chercheront à s’assurer qu’ils trouvent le meilleur rapport qualité-prix pour l’argent qu’ils sont prêts à investir.

Pour aider les marques à se connecter avec ces consommateurs, il est nécessaire d’envisager des actions telles que placer des messages basés sur les prix et la disponibilité au premier plan de la communication sur les réseaux sociaux. Comme la source partage, y compris le prix, soit dans la copie ou subtilement dans l’image, aide à la conversion, car les gens savent à quoi s’attendre du prix au lieu de cliquer et de baisser en raison des taux élevés.

En ce qui concerne les messages avec lesquels le public peut être identifié, il est conseillé de mettre en évidence les aspects ou les messages relatifs aux actions caritatives ou de rétribution. Des éléments tels que la vitesse d’expédition, les dates de livraison et le support client doivent également être pris en compte, ainsi que les options pratiques et sans contact et les expériences d’achat sécurisées qui existent.

Tirer parti des fonctionnalités d’achat

Compte tenu de l’état actuel du monde, on peut supposer que la principale fenêtre d’achat sera celle qui fonctionnera via Internet cette année. Selon la source, 22% des personnes sont plus intéressées par l’achat via les réseaux sociaux, tandis que 23% manifestent moins d’intérêt pour générer des achats dans les points de vente ou les magasins. Dans cet esprit, les marques peuvent tirer parti des fonctionnalités d’achat des médias sociaux pour se donner un coup de pouce.

Actuellement, ceux qui dominent ce segment sont Facebook et Instagram avec leurs balises d’achat disponibles pour les marques ou les annonceurs à partir desquelles le processus d’achat peut déjà être généré directement à partir de l’application sans redirection vers d’autres sites. De plus, il existe déjà la possibilité d’intégrer des applications tierces, telles que Shopify, bien que cette dernière soit encore limitée pour les marques.

Dans ce cadre, bien que cela n’ait pas vraiment grand chose à voir avec les options d’achat sur les réseaux sociaux, la source recommande d’utiliser des messages autour de l’option de boussoles en ligne qui peuvent être collectées en magasin. Ceci est important car la logistique sera un sujet délicat cette année et l’année prochaine, et si les consommateurs ont la possibilité d’acheter comme celui-ci et d’obtenir un processus plus rapide que d’attendre les expéditions, ils l’examineront.

Développer des émissions en direct

Enfin, cette année a montré que la diffusion en direct et le contenu vidéo ont gagné plus d’attention et de priorité de la part des plateformes cette année, en particulier auprès du jeune public. En ce sens, pour les marques à jeune public, il est conseillé d’intégrer la vidéo et le live stream à leur offre de contenus sur les réseaux sociaux pour la saison de Noël.

Et c’est que grâce à la pandémie, la réalisation de transmissions en direct a été particulièrement favorisée. Les plates-formes sociales sont de plus en plus intégrées aux expériences vidéo en direct, et des réseaux comme Facebook et Instagram activent la fonction d’achat en direct afin que les marques puissent étiqueter les produits des magasins Facebook ou un catalogue dans une vidéo sur vivant. Bien que les fonctionnalités ci-dessus ne soient pas disponibles pour tout le monde pour le moment, cela témoigne du potentiel qui existe avec le format.

Une partie de la pertinence des diffusions en direct est que les gens n’ont actuellement pas beaucoup d’occasions de voir physiquement les produits. Les diffusions en direct aident d’une manière à obtenir des conseils en temps réel et à voir des démos de produits qui peuvent exciter les gens, car elles sont essentiellement des moyens de promouvoir ou de mettre en évidence des offres limitées.