La tactothérapie sonne bien, un moyen de réconcilier l’esprit et le corps après avoir subi des abus sexuels. Cependant, toutes les pseudo-thérapies sonnent comme ça, même si il n’y a actuellement aucune étude scientifique confirmant l’efficacité de la tactothérapie. Et c’est ce que la sexologue a dénoncé dans ses réseaux sociaux Loola perez après avoir découvert que l’Association Angel Blau, dont il fait partie de son conseil d’administration depuis ses débuts en novembre 2019, souhaitait orienter les patients vers Rut Raventós, la personne qui a créé la tactothérapie.

L’association Angel Blau travaille avec les victimes d’abus sexuels sur enfants et les pédophiles. Son principal outil est le Groupe de mots, un lieu de rencontre et d’échange entre victimes et pédophiles. Ils font aussi du confinement et les victimes et pédophiles peuvent suivre une thérapie avec les psychologues de l’association.

Pérez explique à Explica.co que l’association “n’est pas autorisée en tant que centre de santé”. Le travail de l’équipe ou des bénévoles est de «confiner» lorsqu’un patient écrit ou appelle. «Ensuite, les psychothérapeutes sont référés (qui sont membres d’Angel Blau, mais ils traitent les patients comme des pigistes)» et «ce sont les psychothérapeutes qui réfèrent Rut pour faire de la tactothérapie», nous dit le sexologue par mail. “Qu’est-ce que ça veut dire? Le patient paie la thérapie au psychothérapeute puis paie également la tactothérapie“.” Je pense que ce n’est ni éthique ni honnête et contredit de nombreux points du code déontologique du Collège de psychologie de Catalogne “, dit Pérez.

Qu’est-ce que la tactothérapie

La tactothérapie, comme l’explique Pérez, est “comme des massages”, mais on en sait peu sur le sujet car il n’est pas précisé dans les publications sur le site lui-même, qui est en maintenance depuis le début de la controverse. Dans Explica.co, nous avons essayé de parler avec Raventós de ce qu’est exactement cette pseudo-thérapie et comment elle est censée fonctionner, mais il a décliné l’offre.

Et que peut-il se passer en tactothérapie si elle est utilisée pour soigner les victimes et les pédophiles? «Les processus de récupération peuvent devenir chroniques puisqu’il ne s’agit pas d’une thérapie et qu’ils n’ont aucune efficacité prouvée, les abus peuvent être revécus, de faux souvenirs peuvent être créés …», explique le sexologue. En fait, quelque chose d’encore pire peut arriver: “Un pédophile peut apprendre cette thérapie et l’utiliser avec des enfants et excusez leurs actions. Autrement dit, comme les pédophiles qui sont entraîneurs sportifs ou moniteurs et disent ensuite qu’ils n’ont fait que des massages sportifs », explique Pérez.

“Psychothérapeutes ils n’ont aucun moyen de mesurer si cela fonctionne pour les patients, ils parlent de choses déverrouillées. Et si vous faites revivre un patient à l’abus, bien sûr les choses sont débloquées », ajoute le sexologue en conversation avec Explica.co.

Lorsqu’il s’agit de massages, les personnes qui les font doivent être inscrites pour offrir ces services. Cependant, Raventós Il n’apparaît pas parmi les professionnels inscrits au Collège des Physiothérapeutes de Catalogne, vous ne devriez donc pas pouvoir effectuer ce type de massage. Dans ce document, elle se décrit comme une “thérapeute émotionnelle”, mais elle n’apparaît pas comme membre du Collège des psychologues de Catalogne, donc elle n’est pas thérapeute et ne peut pas pratiquer en tant que telle.

En bref, vous ne pouvez exercer aucune des deux choses et, cependant, Raventós a sur son site Web que a développé cette technique en 2013. Donc au moins, il est actif depuis.

Qu’est-ce que la «tactothérapie»? Eh bien, vous ne savez pas très bien. Comme toute pseudo-thérapie utilise un langage ambigu, elle promet des effets prometteurs (sans aucune preuve scientifique et sanitaire) et tente de rivaliser avec d’autres disciplines (comme la physiothérapie ou la sexologie). pic.twitter.com/wyLv5jpLjG – Loola Pérez (@DoctoraGlas) 5 décembre 2020

Aucune réponse d’Angel Blau

Dans Explica.co nous avons contacté l’association Angel Blau pour vérifier si les accusations sont vraies. Cependant, à aucun moment ils n’ont expliqué à ce médium s’ils avaient référé des patients à la tactothérapie. Ils ont parlé ouvertement de cette question sur les réseaux sociaux. Dans leur déclaration, ils expliquent qu’il s’agit d’une “technique complémentaire que, dans tous les cas, des tiers fournissent” et que l’inclusion de la tactothérapie en tant que thérapie sur leur site Web “C’est une erreur qui est déjà corrigée”.

Communicat officiel de l’Association ÂngelBlau: pic.twitter.com/vxgM7sGyxH – ÂngelBlau (@angel_blau) 8 décembre 2020

Mais le problème n’est pas l’erreur de la page Web. Mais le fait qu’il y ait des personnes qui viennent à Angel Blau qui ont été référées ou conseillées de faire de la tactothérapie. En réalité, au moins un pédophile a fait cette pseudo thérapie, comme il a parlé sur ce sujet dans le groupe Word. Le pédophile a commenté qu’il avait suivi une tactothérapie avec Raventós, qui était présent à l’époque, mais pas dans le cadre de l’équipe de l’association.

De plus, il a été question d’envoyer un autre pédophile à la tactothérapie par une personne appartenant à l’association, mais qui il n’est pas thérapeute, selon des sources proches de l’association.

Tactothérapie n’a pas d’enquête derrière qui confirme ses avantages supposés, il n’est même pas proposé par une personne qualifiée. Raventós n’est ni physiothérapeute, ni n’a effectué des études correspondantes ou liées à la psychologie ou à la sexologie. Bref, c’est une pseudo thérapie avec laquelle il faut être très prudent. Et plus encore quand les patients qui lui sont référés sont si vulnérables comme les victimes d’abus sexuels dans l’enfance ou les pédophiles.

