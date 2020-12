Taika Waititi donne vie aux rêves d'un joueur dans la dernière annonce Xbox Series X

Ouais, un chat dans l’armure du Master Chief jouant de la musique dans l’espace

Depuis qu’il a été annoncé à la même époque l’année dernière lors du gala des Game Awards, le slogan principal de la Xbox Series X est “alimentez vos rêves»Et Microsoft voulait faire de cette idée une réalité. À travers de un vrai studio appelé Made from Dreams, Microsoft a enregistré les rêves de plusieurs utilisateurs après leur premier jeu sur Xbox Series X et a travaillé avec ses partenaires pour les réaliser. L’un de ces collaborateurs est Taika waititi, lauréat d’un Oscar pour Jojo Rabbit, qui a réalisé le court-métrage pour l’un des participants à l’étude.

Cette étude est basée sur la soi-disant illusions hypnagogiques, “Une hallucination auditive, visuelle et / ou tactile qui survient peu de temps avant le début du sommeil” (via Wikipedia). De cette manière, Taika Waititi a été en charge de donner vie au rêve de MoonLiteWolf, l’un des créateurs de contenu de cette étude, à travers un court-métrage appelé Lucid Odyssey.

Dans cette petite vidéo, nous pouvons voir la recréation du vrai rêve que MoonLiteWolf a fait pendant l’expérience, un voyage à travers la forêt avec un petit lapin bleu, un voyage à travers les étoiles avec une baleine bleue néon, voire un chat dans l’armure du Master Chief DJing de la musique électronique dans l’espace. Le tout avec le style artistique et visuel particulier de Waititi, réalisateur de Thor: Ragnarok, entre autres films.

Et ce n’est qu’un des rêves des participants à l’étude, d’autres créateurs de contenu ont participé et ont eu des expériences à la fois visuelles, tactiles et auditives. Microsoft les recueille dans une nouvelle vidéo et via son site Web officiel Xbox Wire.

Avec la nouvelle génération de consoles déjà dans les rues, Microsoft vise à libérer nos rêves avec les prochaines expériences jouables à venir. La prochaine surprise Xbox pourrait avoir lieu lors du gala des Game Awards.