Il fut un temps où la taille de l’écran des téléphones n’était pas un gros problème. Eh bien, cela n’avait pas vraiment d’importance et, en fait, les premiers téléphones portables, et pendant de nombreuses années, n’avaient pas d’écran. Et pourtant, ils nous semblaient toujours incroyablement modernes, en particulier à ceux d’entre nous qui pouvaient les voir alors que nous avions encore des téléphones à cadran à la maison. Oui, ceux dans lesquels il fallait mettre son doigt dans le trou correspondant à chaque numéro et tourner le disque jusqu’en butée. Pour les plus jeunes, cela ressemble sûrement à la préhistoire.

Au début et au milieu de la première décennie de ce siècle, alors que nous avions déjà abandonné les «mazacotes», les téléphones commençaient à gagner en fonctions et la taille de l’écran commençait à avoir de l’importance (jouer à Nokia’s Snake sur un très petit écran aurait été torture), soudainement une curieuse tendance est arrivée: rendre les téléphones de plus en plus petits. Quiconque a vu Zoolander (l’original, bien sûr, pas sa triste suite) se souviendra du téléphone de Dereck, si petit qu’il était difficile à manipuler. J’ai toujours pensé que c’était l’exemple parfait de ce qui s’est passé pendant certaines années.

Mais soudain, à la fin de cette décennie, tout a changé. Il est vrai que Blackberry existait déjà, mais c’est avec l’arrivée de l’iPhone en premier lieu, et d’Android et du reste des smartphones plus tard, que la taille de l’écran a retrouvé un rôle qu’elle avait perdu dans la «phase lilliputienne». La disparition du clavier et la prolifération des applis, nous a conduit à vouloir de grands écrans immenses, dans lesquels nous pouvons faire de plus en plus de choses. Nous sommes donc revenus aux gros téléphones, mais avec une différence, la taille de l’écran. Voulez-vous un exemple? Sur la photo, vous pouvez voir mon premier mobile et celui qui, jusqu’à il y a un peu moins d’un an, était l’avant-dernier.

Oui, nous étions définitivement revenus aux gros téléphones, mais bien sûr, comparez la taille de l’écran du Motorola 6200 (oui, on sortait avec ça à l’époque) avec celle de l’iPhone 6 Plus. Pas grand chose à commenter, non?

Le site GSMArena a publié une enquête intéressante auprès de ses lecteurs, dans laquelle il leur demande la taille de l’écran de votre prochain smartphone, et après un rapide coup d’œil, nous pouvons voir que, encore une fois, la taille compte. Et c’est que par rapport à 37,32% des utilisateurs qui parient sur une taille d’écran égale ou inférieure à 5,8 pouces, 39,40% restent entre 5,9 et 6,5 pouces, 19,06 % visent au-dessus de 6,6 pouces, et 4,22% parlent d’écrans pliants aussi grands que possible.

Bien que la notion de «grand» soit relative, puisqu’elle correspond à la perception personnelle de chacun, on constate l’évolution évolutive que la taille de l’écran des téléphones a considérablement augmenté au fil des ans. Vous vous souvenez de la taille de l’écran du premier iPhone à l’époque? Eh bien, c’était 3,5 pouces. Imaginez utiliser cet écran aujourd’hui si vous êtes habitué aux téléphones actuels.

Évidemment, le pari sur les grands écrans n’est pas le seul sur le plateau, et un exemple en est l’iPhone 12 Mini, il y a une demande pour différentes options de taille d’écran. Maintenant, je reviens à ce que j’ai dit auparavant, votre écran est-il petit ou grand? N’oubliez pas qu’il mesure 5,4 pouces. Grand par rapport au premier iPhone, petit par rapport à l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Et mieux vaut ne pas inclure l’écran du Motorola 6200 dans l’équation.

Dans mon cas, et bien que j’avoue que les 6,7 pouces de l’iPhone 12 Pro Max me tentent beaucoup, j’avoue que Je me sens très à l’aise avec les 6,06 pouces de l’iPhone 11. Je ne dirai pas que c’est ma taille d’écran préférée car je n’en suis pas totalement convaincu, mais cela a, pour moi, l’équilibre entre me permettre de faire tout ce que je fais habituellement, sans être un téléphone trop gros, ce que j’ai fait à un moment donné. J’ai pensé à l’iPhone 6S Plus.

Quel est votre cas ou plutôt votre goût? Quelle taille d’écran préférez-vous? Êtes-vous un écran aussi grand que possible ou préférez-vous un téléphone qui se glisse dans n’importe quelle poche sans que le haut ne dépasse? Et quelque chose qui m’intéresse beaucoup, à cause de ce que j’ai dit plus tôt, Quelle taille d’écran évalueriez-vous comme grande? 5,5, 6, 6,5 pouces? Quelle est la taille de votre écran actuel et de celui de votre prochain smartphone?