Diffusion spéciale pour le vingt-cinquième anniversaire de la saga Tales of

La saga Tales of est en fête. Son histoire a commencé en 1995, l’année de la sortie de Tales of Phantasia au Japon. Au fil des ans, la franchise est devenue un favori parmi les amateurs de RPG, qui attendent avec impatience Tales of Arise, le prochain opus déjà en développement. Pour les fans de la franchise, nous avons des nouvelles qui vous feront plaisir. L’éditeur Bandai Namco prépare déjà les célébrations du 25e anniversaire de la saga. En premier lieu, la société japonaise mènera un flux spécial auquel participeront d’importants développeurs qui lui sont liés, puis elle mènera également des enquêtes auprès des fans sur l’avenir de la licence.

Contes du 25e anniversaire

Le site Web Tales of a rendu compte de son événement spécial du 25e anniversaire, qui mettra en vedette la participation de producteurs de la saga. Ils raconteront tous des histoires sur le développement et la création de Tales of. De même, les résultats de l’enquête auprès des fans seront discutés. Comme prévu, il y aura également des nouvelles et des annonces. La société a annoncé qu’elle partagerait des informations sur les événements à venir, les articles d’anniversaire et plus encore. Les joueurs n’excluent pas complètement les révélations sur l’avenir de la franchise, mais pour l’instant rien n’est confirmé.

Le site Web Tales of rapporte un streaming pour le 25e anniversaire de la saga

L’événement n’a pas de date confirmée pour le moment, mais l’anniversaire de la saga est le 15 décembre prochain. Donc, le flux pourrait avoir lieu à cette date ou même quelques jours avant. La date et les autres détails de l’événement seront dévoilés prochainement, quant à l’enquête, elle s’adresse aux joueurs japonais. Ce qui est frappant, ce sont les questions liées aux remakes, aux ports et aux rééditions possibles des tranches précédentes de la saga.

Savoir plus: Tales of Arise a été répertorié en Australie

Il n’a pas été clair pour le moment quelles annonces seront faites exactement sur la diffusion en direct concernant les jeux Tales Of, qu’ils soient actuels ou futurs, mais Gematsu a signalé que des informations récentes seront partagées concernant les jeux mobiles, les événements et les articles d’anniversaire. Il est également possible qu’ils discutent du prochain jeu de la saga pour Nintendo Switch ou qu’ils donnent également plus de nouvelles sur Tales of Arise, qui a été annoncé à l’E3 l’année dernière et nous n’avons entendu parler de rien d’autre. Nous verrons quelles nouvelles ils annoncent en direct.