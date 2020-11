Il y a quelques jours, nous avons montré un cosplay parfait de Fubuki, la petite sœur de Tatsumaki. Et avouons-le, nous avons tous pensé au début que Tatsumaki était la sœur aînée. Ces sœurs sont connues pour être les Psychic Sisters, et non seulement leur âge diffère, le rang et la classe dans One Punch Man sont fondamentaux. La sœur aînée appartient à la classe S, rang 2, et Fubuki appartient à la classe B, rang 1, étonnamment.

Tatsumaki a fait sa première apparition dans la première saison de One Punch Man. Soutenue par les héros les plus puissants, elle a pu abattre le navire qui a atterri sur la planète Terre afin de le détruire. Cependant, ses pouvoirs psychiques étaient plus que suffisants pour abattre les missiles du navire, pour quelque chose qu’ils appellent sa Tornade de la terreur. Eh bien, obtenez aujourd’hui l’un des cosplays les plus parfaits que nous ayons vus jusqu’à présent:

Quelqu’un la connaît?! de r / OnePunchMan

@kqueentsun, également connu sous le nom de KawaiiQueen, est le cosplayeur qui a donné vie à Tatsumaki, l’une des héroïnes les plus puissantes de One Punch Man.

Dans chaque épisode de One Punch Man, nous pouvons profiter de combats épiques, cependant, il y en a un que tous les fans rêveraient de voir: la confrontation entre Goku et Saitama.

