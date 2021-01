Les excentricités de la marque Caviar n’ont ni limite ni prix: sa dernière modification change l’apparence du Samsung Galaxy S21 Ultra à force de intégrer de l’or et des diamants sur du titane; avec la tête d’un bœuf d’or comme prétention à la conception douteuse.

Caviar est une entreprise dédiée à la personnalisation des appareils haut de gamme pour les rendre encore plus inaccessibles. Mythiques sont son iPhone 11 Pro en or et peau de crocodile ou le Samsung Galaxy Z Flip basé sur Joker et Harley Quinn, également fini avec de l’or. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que le Caviar ait déjà son créations pour le dernier «top» mobile de la marque coréenne, le Samsung Galaxy S21 Ultra. Bien sûr, l’excentricité est encore plus exagérée.

Galaxy S21 Ultra “ réglé ” au prix de 6140 $ à 77230 $

L’accès au catalogue Caviar nous fait non seulement nous sentir plus pauvres, mais aussi nous donne un plus grand sens du goût (et moins de ridicule); parce que les incrustations de diamants et de plaqué or ne restent pas sur les téléphones tout en conservant leur design standard, non: Le caviar donne à vos produits une esthétique si particulière qui ne conviennent qu’aux hommes riches russes et aux cheikhs arabes. Le prix ne convient également qu’à eux.

Si l’on regarde les personnalisations du Samsung Galaxy S21 Ultra, il y en a une qui a retenu notre attention: l’année commémorative du bœuf. Étant donné que l’horoscope chinois de l’année prochaine est dédié à l’herbivore susmentionné dans le Caviar, ils ont pensé: pourquoi ne pas mettre la tête d’un bœuf sur le dos d’un Galaxy S21? Dit et fait.

La personnalisation maintient la façade Samsung intacte en appliquant le nouveau design à la coque arrière. En noir et en titane, Ledit boîtier comporte un bœuf en or incrusté de diamants pour les yeux. De plus, le bœuf porte une bague, également en or, qui sert à mieux saisir le téléphone; et cela vous permet également de le poser sur une table pour afficher confortablement le contenu multimédia. Unboxing de yachts et demeures à vendre, c’est ce que doivent voir ceux qui ont un téléphone portable en or et en titane.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra avec le bœuf d’or coûte 20 140 $. Il fait partie d’une édition limitée de 21 exemplaires

Des designs comme le Caviar Ox sont la preuve que vous pouvez toujours aller plus loin lorsqu’il s’agit de personnaliser n’importe quel téléphone. Bien sûr, il n’y en a sûrement pas beaucoup qui osent porter un bœuf d’or. Espérons.

