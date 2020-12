Les Huawei Nova font partie d’une famille assez frappante de Huawei: ils marchent entre le haut de gamme et le milieu de gamme et, selon les fuites, cette année, ils seront plus chargés en matériel que jamais. Ils ont fui dans Slashleask les principales caractéristiques de ces deux nouveaux téléphones: les Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro.

Les deux viendront, selon la filtration, de pair avec un taux de rafraîchissement élevé, ainsi qu’un système de charge rapide de pas moins de 66W. En plus de cela, la configuration de la caméra serait ambitieuse, jetons donc un œil à ce qui a fui.

Connectivité Kirin 985 et 5G

Ces deux Huawei Nova 8 et 8 Pro proviendront du Kirin 985, le nouveau processeur haut de gamme de Huawei. C’est une proposition en dessous du Kirin 990, mais au-dessus du reste des processeurs de la société chinoise. C’est un processeur avec un modem 5G intégré, afin que les deux mobiles puissent profiter de cette technologie.

En ce qui concerne les configurations de mémoire, le Huawei Nova 8 devrait s’accompagner de 8 Go de RAM ainsi que de 128 ou 256 Go de mémoire interne, configuration identique dans le cas du Pro. Il y aura des différences de batterie, avec 3800mAh pour le Nova 8 et 4000mAh pour le modèle Pro. Les deux modèles arriveront, selon la filtration, main dans la main avec une charge rapide de 66W, un chiffre spectaculaire.

Les deux modèles auront un taux de rafraîchissement élevé, bien que le modèle Pro aura 120 Hz et un écran plat

L’écran du modèle Pro sera 6,72 pouces, Full HD +, OLED et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que son frère cadet aura un panneau, également OLED et Full HD +, mais cette fois avec 6,57 pouces, une courbure et un taux de rafraîchissement de 90H.

Enfin, les deux devraient avoir le même système de caméra arrière, avec 64 mégapixels plus 8 mégapixels en grand angle et deux capteurs secondaires de 2 mégapixels. Le selfie sera de 32 mégapixels, mais le modèle Pro aura un snesor secondaire de 16 mégapixels pour le grand angle.

Via | Slashleaks

