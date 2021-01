TCL poursuit sa conquête internationale en présentant divers mobiles hors de Chine, dont le renouveler votre portefeuille avec une nouvelle connectivité mobile. Cette nouveauté, appelée TCL 20 5G, misez sur un Snapdragon 690 en tant que processeur et matériel équilibré, le tout sans sous-estimer le design.

Le CES 2021 est pleinement opérationnel, bien que ce soit virtuellement. LG a présenté son LG Rollable, par exemple, nous avons également une nouvelle smartwatch de Fossil. Et TCL a décidé de renouveler son catalogue mobile avec le TCL 20 SE et avec le smartphone à portée de main, le TCL 20 5G. Cela ne semble pas une mauvaise option pour ceux qui recherchent un contenu mobile avec le haut débit des nouvelles connexions. Les fonctionnalités semblent de niveau.

Fiche technique TCL 20 5G

TCL 20 5G

ÉCRAN

6,67 pouces

FullHD +

LCD IPS

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 690

MÉMOIRE RAM

6 Go de mémoire DDR4X

ESPACE DE RANGEMENT

128/256 Go UFS 2.1

Extension de la carte SD jusqu’à 256 Go

TAMBOURS

4 500 mAh

QC 4,0 18 W

CAMÉRA ARRIÈRE

Principal: 48 mégapixels f / 1,8

Grand angle: 8 mégapixels f / 2,2, 118 ° de large

Macro: 2 mégapixels f / 2,4

CAMÉRA FRONTALE

8 mégapixels f / 2.0

LOGICIEL

Android 10

Interface utilisateur TCL

CONNECTIVITÉ

5G

WiFi bi-bande

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

USB type C

Prise casque

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Option double SIM

DIMENSIONS ET POIDS

166,2 x 76,8 x 9,1 mm

206 grammes

PRIX

299 euros

Élégant et sans rien manquer

TCL a inclus un processeur de milieu de gamme à la pointe de la technologie pour atteindre la 5G tant souhaitée sans que le téléphone soit un contenu de prix: le Snapdragon 690 mise sur une performance plus qu’acceptableet. A côté se trouvent les 6 Go de RAM et le minimum de 128 Go de stockage, ainsi que l’extension par carte SD.

Le mobile conserve une épaisseur suffisamment fine pour 4500 mAh offerts par la batterie (avec une charge rapide quelque peu ajustée à 18 W). À l’avant, le TCL 20 5G dispose d’un panneau LCD IPS de 6,67 pouces avec un trou supérieur pour la caméra frontale de 8 mégapixels. La résolution du panneau est FHD +, il offre une compatibilité HDR10 et a une luminosité maximale, toujours selon TCL, de 450 nits.

La triple caméra arrière du TCL 20 5G est positionnée verticalement offrant un Capteur principal de 48 mégapixels. À côté de ce capteur se trouve un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif grand angle. Et le casting photographique est complété par le capteur macro habituel, remplissage typique des mobiles de milieu de gamme.

Le mobile a une interface utilisateur TCL pour la couche personnalisée et Android 10; Quoi sera mis à jour vers Android 11 selon la marque elle-même. Il ne se dispense pas de NFC, ni d’une prise casque ou d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, sur le bouton d’alimentation. De plus, le TCL 20 5G prend en charge l’audio Hi-Res, y compris un grand nombre de codecs Bluetooth.

TCL 20 5G prix et disponibilité

En ce moment, le mobile est en vente en Italie. Vraisemblablement, le TCL 20 5G arrivera également en Espagne puisque les modèles précédents ont été distribués dans ce pays, mais nous ne connaissons pas les dates. Nous connaissons le prix: le TCL 20 5G coûte 299 euros.

