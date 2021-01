Lorsque Google a lancé le nouveau Chromecast il y a quelques mois, la société a annoncé que Google tv atteindrait le premier télévisions en 2021, et jusqu’à aujourd’hui, il était seulement confirmé que Sony parierait le successeur d’Android TV dans sa prochaine gamme de téléviseurs.

Nous connaissons maintenant le nom du deuxième partenaire qui parie également sur Google tv, Et c’est TCL, qui en plus de présenter ses nouveaux mobiles TCL 20 SE et TCL 20 5G, les nouvelles tablettes TCL Tab 10S et TCL NXTPAPER, les lunettes immersives TCL Wearable Display et ses écrans enroulables, la multinationale chinoise a également avancé certains des l’actualité qui nous attend dans vos prochaines télévisions.

TCL avec Google TV

En plus de présenter cinq nouveaux téléviseurs, TCL a profité de sa conférence CES 2021 pour avancer qu’au cours de cette 2021, ils lanceront votre premier téléviseur avec Google TV, sans annoncer pour le moment aucun nouveau modèle ni aucune date.

Au cours de la conférence, TCL a confirmé la sortie de son premier téléviseur avec Google TV premier en vente aux États-Unis pour atteindre plus tard d’autres régions, ce qui est déjà courant dans la marque.

TCL a parié sur Android TV, il fallait donc s’attendre à ce qu’ils parient également sur Google tv, qui n’est rien de plus que la refonte et le changement de marque d’Android TV sous un nouvelle expérience centrée sur le contenu des principaux services de streaming.

On s’attend à ce que tous les partenaires qui parient sur Android TV, tels que Philips, Xiaomi, Sharp, Nokia ou Nvidia fassent également le saut vers Google TV. De plus, certains modèles actuels devraient passer à Google TV plus tard cette année lorsqu’ils commenceront à recevoir Android 10 ou Android 11.

Via | Engadget

