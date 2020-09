A l’occasion de l’IFA à Berlin, TCL a dévoilé un certain nombre de nouveaux produits, dont deux tablettes, des écouteurs véritablement sans fil et une montre intelligente.

TCL 10 TAB MAX

Commençons par les tablettes. TCL 10 TAB MAX arbore un grand écran de 10,36 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et des lunettes réduites pour une expérience plus immersive. Il est également livré avec un plume. Parmi les caractéristiques mentionnées, celle de la protection oculaire, pour protéger la vue. À cet égard, l’appareil est également équipé d’un capteur qui détecte si l’écran est à moins de 25 cm des yeux. Présentez le mode Enfants, qui permet aux parents de contrôler le contenu téléchargé et les activités en ligne des enfants. TCL 10 TAB MAX est équipé d’une grande batterie de 8000 mAh, Google Assistant intégré et prend également en charge la fonction de collaboration multi-écran. Il sera disponible dans les prochains mois à partir de 249 euros pour le modèle WiFi.

TCL 10 TAB MID

Le deuxième comprimé est TCL 10 TAB MID, avec des lunettes plus larges et un écran plus petit que l’autre modèle. Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 665, pris en charge par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne extensible avec microSD. La batterie est de 5500 mAh tandis que le prix de liste sera 229 euros.

TLC a également présenté sa nouvelle technologie TCL NXTPAPER, qui se concentre davantage sur la protection des yeux. Cette technologie promet le 25% de contraste en plus par rapport à un écran traditionnel et le 65% de consommation en moins par rapport à un panneau LCD standard. Cette technologie sera disponible pour une utilisation commerciale dans les mois à venir.

MONTRE DE FAMILLE TCL MOVETIME

L’entreprise a ensuite présenté une smartwatch conçue pour toute la famille, et plus particulièrement pour un public plus âgé: MONTRE DE FAMILLE TCL MOVETIME. Cet appareil offre une surveillance de la fréquence cardiaque, des appels mains libres et détection de chute. Si la montre détecte une chute, dans les 60 secondes contacts d’urgence. Une fonctionnalité à paramétrer est également disponible rappel pour les médicaments et autres activités. L’appareil sera lancé cet automne en Amérique du Nord et en Europe au prix de 229 euros.

TCL MOVE AUDIO S200

Dernier point mais non le moindre, les écouteurs véritablement sans fil TCL MOVE AUDIO S200. Ils ont un design assez similaire à celui des AirPods, ils sont équipés de 4 microphones et fonction de suppression du bruit pour des appels clairs. Ils soutiennent le contrôle tactile pour répondre aux appels ou contrôler la lecture et le volume de la musique, et la batterie garantit jusqu’à 3,5 heures de lecture de musique. Les écouteurs seront vendus au prix de 99 euros et arrivera sur le marché d’ici la fin du mois.