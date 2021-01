Une nouvelle tablette bon marché met le cap sur l’écosystème Android: la TCL Tab 10S est désormais officielle. Grand écran, haut-parleurs stéréo, parfaits pour les enfants à utiliser pour étudier et est également très valable comme support multimédia.

Quelle vague d’électronique TCL a dévoilée au CES virtuel de cette année – les TCL 20 SE et TCL 20 5G sont en passe de le présenter. Et non seulement il a renouvelé sa gamme de smartphones, le constructeur chinois a décidé renforcer son engagement sur les tablettes. Le plus simple d’entre eux est déjà officiel: le Onglet TCL 10S Ce n’est pas une mauvaise option pour ceux qui n’ont pas besoin de matériel trop puissant.

Fiche technique TCL Tab 10S

Onglet TCL 10S

ÉCRAN

10,1 pouces

Full HD + (2 000 x 1 920 pixels)

PROCESSEUR

MediaTek MT8768

Octa-Core 2,0 GHz

MÉMOIRE RAM

3/4 Go

ESPACE DE RANGEMENT

32/64 Go

Extension de la carte SD jusqu’à 256 Go

TAMBOURS

8 000 mAh

18W (presque 4 heures de charge)

CAMÉRA FRONTALE

5 mégapixels

CAMÉRA ARRIÈRE

8 mégapixels

LOGICIEL

Android 10

DIMENSIONS ET POIDS

241 x 158,6 x 8,3 mm

Connectivité

Wifi

Bluetooth 5.0

GPS

USB C

Double haut-parleur stéréo

Option vers 4G LTE

PRIX

À partir de 199 euros

Tablette de base avec un grand écran comme élément distinctif

On ne peut pas s’attendre à de superbes affichages de la TCL Tab 10S, même s’il ne s’agit pas non plus d’une tablette excessivement simple: l’appareil reste dans la ligne de milieu de gamme tout en offrant des détails inhabituels dans les tablettes de ce segment; comme haut-parleurs stéréo, option 4G ou batterie 8000 mAh. Bien sûr, le chargement de cette batterie peut prendre jusqu’à quatre heures puisque le chargeur inclus est de 18 W.

Dans le domaine du traitement, nous avons assommé avec un SoC quelque chose de juste: MediaTek alimente le TCL Tab 10S avec le MT8768. A ses côtés on peut choisir entre 3 ou 4 Go de RAM et 32 ​​ou 64 Go de stockage; sans oublier l’option sur carte SD, un soulagement pour ceux qui souhaitent télécharger l’intégralité de leur collection multimédia sur la tablette.

La TCL Tab 10S est une tablette avec un écran généreux: cela fait 10,1 pouces. Également des cadres généreux, une construction élégante et une caméra hors écran: 5 mégapixels pour le capteur avant; avec un autre 8 mégapixels pour la face arrière.

En termes de logiciel il ne se démarque pas trop non plus puisque le TCL Tab 10S reste sur Android 10 à partir de. Il offre une compatibilité clavier grâce à son connecteur POGO magnétique, un stylet tactile, le TCL T-Pen, peut également être utilisé. Ceci n’est pas inclus.

TCL Tab 10S prix et disponibilité

La tablette vient d’être annoncée au CES et sera disponible sur la plupart des marchés à partir de mars 2021, y compris en espagnol. Son prix est 199 euros pour la version WiFi uniquement et 249 euros pour le modèle avec connectivité 4G LTE.

