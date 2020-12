Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Team Cruelty, l’équipe chilienne de joueurs Apex Legends composée des joueurs Brans, Neokox et Wolfx.exe, a terminé champion dans ce qui était le circuit d’automne de l’Apex Legends Global Series, le tournoi officiel du jeu d’EA. Le tournoi en question a réuni les meilleures équipes du monde dans une série de trois mois, qui ont concouru pour 500 000 $ de prix en argent.

#ApexLegends • Nous sommes champions de la région! 🏆🔝 Aujourd’hui, nous sommes champions du Circuit d’Automne en Amérique du Sud pour 45 000 USD. Nous félicitons notre personnel pour tous ses efforts, ils le méritent.

Le podium LATAM

Le tournoi, qui a été diffusé via Twitch et YouTube, a commencé le 5 octobre, date à laquelle les équipes qui participeraient aux séries éliminatoires ont commencé à être définies. En fin de compte, les joueurs de Team Cruelty ont dominé la compétition, remportant un prize pool de 45 000 $ et la gloire de représenter leur région. En revanche, les équipes ELITE BR BLACK et Los Reyes Gorreados sont arrivées aux deuxième et troisième places, remportant respectivement 22 500 $ et 15 000 $.

Les scores

