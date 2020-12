Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La proposition de FromSoftware avec Dark Souls a ouvert les portes à un sous-genre qui prenait des éléments d’action, des jeux de rôle et gardait la difficulté croissante comme principe. Bien que le travail du studio japonais soit une référence, Team Ninja a fait de même avec Nioh, une franchise qui après de nombreuses années de développement a enfin pu trouver sa juste dimension, voyant le jour en 2017 pour PS4. Après une deuxième tranche avec son DLC respectif, il semble que l’aventure des samouraïs est sur le point d’entrer dans une phase de repos.

Team Ninja va mettre Nioh au repos

Lors d’un entretien avec publié dans le magazine Famitsu (via Gamingbolt), Fumihiko Yasuda, directeur des 2 tranches de Nioh, a évoqué les projets futurs de l’équipe de développement. Bien que Nioh 2 n’ait reçu que son troisième DLC, il semble que la route ait atteint un point de repos car, comme le dit Yasuda lui-même, sans de nombreuses années consacrées à la franchise et il est temps de laisser la place à de nouvelles propositions: “in Team Ninja , la période de développement de 7 ans de la série Nioh s’interrompra et plusieurs projets commenceront à se développer à grande échelle en 2021. Je prévois de changer mon style de développement pour correspondre à mon style de vie et me concentrer sur nouveaux titres “.

Bien qu’il ne le mentionne pas directement, il est fort probable que nous ne verrons rien de Nioh dans les années à venir, maintenant que Team Ninja se concentrera sur d’autres projets. Cependant, il est important de noter que la franchise nous laisse suffisamment de contenu et de défi pour passer beaucoup de temps dans cette sombre imagination du Japon féodal.

Nioh est disponible sur PS4, tandis que Nioh 2 a fait ses débuts sur PS4 et PC.

