Nous avons eu un premier aperçu exclusif du nouveau LG Wing, un smartphone moderne d’apparence typique jusqu’à ce que vous retourniez le deuxième écran, ou peut-être que vous retourniez l’écran principal pour révéler le deuxième écran demi-taille en dessous, nous ne savons toujours pas à ce sujet. . Quelle que soit l’action, LG semble comprendre que nous avons souvent besoin de plus d’un écran, mais peut-être pas besoin de deux écrans complets, le LG Wing pourrait être une solution fantastique.

Personnellement, je me demande s’il ne s’agit pas d’un tout nouveau téléphone monobloc, mais peut-être d’une pièce jointe qui se fixera sur les futurs appareils LG? Je ne peux que penser aux Moto Mods et aux LG Friends, juste comme un écran et un haut-parleur supplémentaire cette fois.

Par ailleurs, cela fait environ quinze jours que Fortnite a annoncé son intention de se séparer d’Apple, puis de se séparer avec Google. Ils ont supprimé leur application des magasins d’applications, de sorte qu’ils n’ont pas à continuer à payer les frais d’environ 35% à Google et à Apple, ceux-ci s’élevant à plus de 365 millions de dollars. À l’avenir, vous devrez charger Fortnite de manière latérale, et tous les téléphones ne sont pas pris en charge. C’est pourquoi nous sommes ici en ce moment:

Argent intelligent – Guide de l'acheteur Samsung Galaxy Note 20: tout ce que vous devez savoir
Pas de peluches – Voici les meilleurs smartphones fonctionnant sous Android
Contrôler le téléviseur – Téléphones avec un blaster IR: quelles sont vos meilleures options?
Il clique simplement – Y a-t-il encore des téléphones avec un clavier QWERTY physique?
Pixel 4a ajouté – Voici une liste des téléphones bêta d'Android 11
Lanceur – Samsung One UI 2.5: fonctionnalités, téléphones éligibles et tout ce que vous devez savoir
Probleme juridique – L'interdiction de Huawei a expliqué: un calendrier complet et tout ce que vous devez savoir
Gizmo approuvé – HBO Max: la liste principale des films et émissions de télévision en ce moment
Lancement prochainement – Voici un aperçu du premier téléphone avec une caméra selfie sous l'écran
Caméra cool – Série Asus Zenfone 7: tout ce que vous devez savoir sur ces téléphones flippy
Le voir – Motorola Razr 2: tout ce que nous savons en ce moment (mise à jour: vue à 360 degrés)
Nouvelles applications dans nos applications Android chaque semaine – L'équipe d'élite de Tome Clancy, les superstars du baseball 2020 et plus

