Les casques antibruit sont désormais disponibles dans toutes les gammes de casques. Avec une technologie meilleure ou pire, elle est devenue, comme la technologie sans fil, la nouvelle option offerte par la plupart des nouveaux casques sur le marché. Qualcomm sait qu’il s’agit d’un marché à forte croissance qui va croître avec le temps, et a donc développé un nouvelle technologie pour améliorer précisément cette fonctionnalité.

Sous le nom de Adaptive ANC, Qualcomm souhaite que tous les fabricants aient à portée de main un nouveau système de suppression du bruit qui permet aux utilisateurs d’écouteurs sans fil d’offrir un meilleur son.

Et c’est que ce qui rend Qualcomm Adaptive ANC différent, c’est qu’il est capable de calculer la position de l’écouteur dans l’oreille de l’utilisateur pour adapter le système d’annulation à ladite position et aux conditions environnementales, de sorte que l’utilisateur perçoive un son beaucoup plus. plus claire et de meilleure qualité, avec un accent particulier sur la suppression du bruit.

Cette technologie Qualcoom permet également aux écouteurs n’ont pas besoin d’être étalonnés pour configurer l’annulation du bruit, car il est adaptatif et varie donc en fonction de la position du casque et d’autres éléments. De plus, avec Adaptive ANC, Qualcomm promet des transitions plus fluides dans la suppression du bruit en fonction des conditions environnementales.

ANC adaptatif il est également compatible avec toutes les puces QCC514xPar conséquent, nous n’aurons pas à attendre de voir de nouveaux appareils pour vérifier leur fonctionnement, il suffit que les fabricants qui intègrent ces puces lancent une mise à jour intégrant cette fonctionnalité.

Bien sûr, la technologie Qualcomm est limitée aux écouteurs avec annulation audio active, il est donc prévu que les nouveaux produits qui incluent des puces Qualcomm et qui offrent cette fonctionnalité, disposeront de l’ANC adaptatif.

Outre aptX Adaptive, qui améliore la qualité audio via Bluetooth, Qualcomm dispose déjà de toute la technologie nécessaire aux fabricants pour intégrer plus ou moins facilement un son de haute qualité avec une technologie d’annulation active, ce qui ne fera rien de plus que augmenter l’offre d’écouteurs avec lui sur le marché.